Fiat revela detalhe de seu novo SUV

Teaser da marca aguça a curiosidade que cerca a divulgação de seu mais novo SUV e antecipa imagem do modelo um dia antes da final do BBB21

Antes de conhecer quem será o vencedor do Big Brother Brasil 21, o público de todo o Brasil será apresentado, nesta terça-feira (4/5), ao novo SUV da Fiat, até agora conhecido como Progetto 363, um dos lançamentos nacionais mais aguardados do ano.

E para esquentar ainda mais o termômetro da casa mais vigiada do Brasil, dá só uma espiada no trabalho que a Fiat desenvolveu até agora…

A imagem está também disponível na plataforma digital https://suv.fiat.com.br/, que desde o início do BBB apresentou partes do desenvolvimento do Progetto 363 em uma websérie com episódios sobre Design, Segurança+Robustez, Performance e Conectividade.

As novidades da plataforma digital não param por aí. Na mesma terça-feira, esse espaço digital trará mais uma grande ação de interação do público relacionada à identidade do novo SUV.

