– Decoração ressalta as cores da Fiat

– Cantora Ludmilla é a atração musical da noite

Uma das marcas mais associadas ao Big Brother Brasil, a Fiat participou neste sábado (3) da tradicional festa do programa. Do cardápio à decoração, tudo foi inspirado em cores, tema muito ligado à trajetória da Fiat.

Cantora Ludmilla

Mezzo brasileira e meio italiana, ousada e inovadora, todos esses conceitos que marcam a essência da Fiat foram aplicados nos mínimos detalhes na festa. Os modernos móveis de decoração tinham referência italiana, já as comidas eram “ítalo brasileiras”, do jeitinho da Fiat. E a atração musical contou com a brasilidade da cantora Ludmilla.

Big Brother Brasil

Além disso, interatividade não faltou na comemoração. Isso porque os brothers e sisters podiam até mesmo escolher as cores da festa, dentre as opções de ciano, magenta, amarelo, vermelho e verde. Com decoração e roupas em branco, ao selecionar a opção escolhida, automaticamente as luzes, LEDs, paredes e decoração ficavam na cor desejada.

O espaço contava ainda com um “totem GPS” que, ao selecionar um dos participantes, eram exibidas cenas das ruas de suas cidades do coração. Além disso, havia uma caixa em que podiam entrar e tirar fotos com frases empoderadoras e, claro, bem coloridas.

FIAT

E para compor o visual da festa, não poderia faltar a caixa do Progetto Fiat 363, que já esteve presente em todas as outras ações da marca no programa. Nos telões tomaram conta as cenas de performance dos veículos Fiat.

Fiat promove festa no BBB21-Foto: Divulgação/Globo