Fiat mostra mais da nova Strada

A Fiat mostrou mais detalhes visuais da nova Strada após uma foto não oficial da picape vazar na internet, na terça-feira, 11, por meio de redes sociais: a imagem teria sido feita durante a gravação de um vídeo sobre o novo modelo, que será lançado em março.



Fiat Strada

Na última semana, a empresa divulgou a primeira imagem, revelando apenas a silhueta da nova Strada cabine dupla.



A Fiat nada adianta sobre a nova geração da picape pequena, que hoje é a mais vendida de sua categoria no mercado brasileiro. Limita-se a informar que “design e tecnologia” são parte essencial da nova geração. Pela imagem, que traz uma versão Volcano da Strada com cabine dupla, nota-se o design externo totalmente renovado, com traços que lembram a irmã maior Toro.





Pode-se dizer que a cabine dupla agora terá quatro portas em vez de três e com abertura normal: a cabine dupla da Strada atual tem só uma porta traseira, do lado direito, e que abre para trás. Também se configura um aumento do número de lugares: cinco, em vez dos quatro da versão atual.

