Fiat divulga trailer do documentário de três obras-primas baseadas no Novo 500 elétrico

Vídeo aquece a divulgação do filme que vai mostrar em detalhes os modelos exclusivos feitos em parceria com Giorgio Armani, Bvlgari e Kartell

A Fiat acaba de divulgar o trailer do documentário “One-Shot”, que apresentará os bastidores da criação de três modelos únicos do Novo Fiat 500, feitos em parceria com as marcas Giorgio Armani, Bvlgari e Kartell, símbolos da excelência italiana no mundo.

Os modelos exclusivos comemoram a chegada do primeiro carro da FCA totalmente elétrico e serão leiloados futuramente, com a renda revertida para as organizações ambientais ligadas ao ator Leonardo Di Caprio, um entusiasta da versão elétrica do novo modelo.

O filme completo será lançado ainda nesta semana nos canais de mídia social da Fiat. Essa jornada de tirar o fôlego será narrada por Olivier François, presidente mundial da Fiat e diretor de Marketing da FCA, e inclui entrevistas com designers, histórias dos parceiros e detalhes como seleção de materiais, no qual o objetivo é cuidar do meio ambiente e da sustentabilidade.

