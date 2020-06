Fiat apresenta Toro 2021 com mais equipamentos de série

Picape traz agora nova central multimídia UConnect 7″, uma das mais modernas do país, com Apple Carplay e Android Auto, que dispensa cabo para espelhamento

– Versões Ranch e Ultra passam a contar com sete airbags de série

– Iluminação da caçamba tem novo posicionamento e gama mantém uma das mais extensas e equipadas linhas do segmento no Brasil

Fiat Toro 2021

Sucesso de vendas desde que foi lançada no Brasil, há quatro anos, o Fiat Toro inaugurou o conceito de SUP (Sport Utility Pick-up) ao combinar a força e a robustez das picapes com o conforto e a dirigibilidade dos SUVs.

Agora em sua versão 2021, o modelo traz novidades em sua linha que fortalecem seus atributos em conectividade, funcionalidade e segurança, mantendo-se como o veículo mais desejado do segmento e líder absoluto de sua categoria.

Entre as novidades está a nova central multimídia UConnect 7”, um dos equipamentos mais modernos de infoentretenimento do Brasil. Com uma tela sensível ao toque de sete polegadas, traz recursos sofisticados como Apple Carplay e Android Auto com projeção sem fio (wireless). Com alta definição de 1280 x 768 pixels, o sistema funciona com uma CPU de 2.100 GHz para rápido processamento de dados. Com memória interna de 16 GB para armazenamento de informações, trabalha com rápida memória RAM de 2GB. O sistema foi totalmente desenvolvido pela Fiat, que melhorou de forma significativa a experiência do usuário com o veículo, tornando mais práticas funções dos smartphones:

· Navegação via Waze e Google Maps;

· Música (Streaming | MP3);

· Reconhecimento de voz (Siri | Google Voice);

· Leitura e resposta de mensagem “handsfree” para SMS e WhatsApp, por exemplo;

· Integração com calendário.

A nova central multimídia UConnect 7” é item de série a partir da versão Freedom.

A linha 2021 do Fiat Toro chega também com uma importante evolução em termos de segurança nas versões topo de gama, Ranch e Ultra, que passam a contar com airbags laterais, de cortina e para os joelhos do motorista, totalizando sete bolsas infláveis para proteger ainda mais o condutor e os passageiros.

Com capacidade de carga que chega a 1.000 kg, a caçamba do Toro agora dispõe de luz com novo posicionamento no compartimento para privilegiar a iluminação com a capota marítima fechada.

Outra mudança na gama diz respeito à versão Volcano, que recebeu como item de série revestimento de couro para os bancos.

UMA GAMA COMPLETA

O Fiat Toro se notabilizou por apresentar, dentro do universo das picapes, uma das linhas mais completas e equipadas do mercado.

A partir da versão Endurance, equipada com motor 1.8 Flex e câmbio manual, o modelo vem equipado com novas rodas de 16 polegadas e pneus 215/65, grade de proteção do vidro traseiro e santantônio (exclusivos da configuração), chave com telecomando, ar-condicionado, direção com assistência elétrica, vidros e travas elétricas, controles eletrônicos de tração e estabilidade, Hill Holder, protetor de caçamba e piloto automático, entre outros. Essa configuração também oferece câmbio automático de seis marchas. Acima dela encontra-se a motorização 2.0 turbodiesel – acoplada à transmissão automática de 9 velocidades e com tração 4×4 – que acrescenta HDC (controle de descida), protetor de cárter e skid plate integrado ao para-choque dianteiro.

A gama do Toro 2021 avança para a versão Freedom. Com motor 1.8 flex e câmbio automático de seis velocidades, disponibiliza volante em couro com aletas para troca de marchas, comando com reconhecimento de voz, ar-condicionado dualzone, apoio de braço central dianteiro com porta-objetos, barras longitudinais no teto, capota marítima, faróis de neblina com sistema Cornering, porta-escada, retrovisores externos elétricos com Tilt Down, rodas de liga leve de 16 polegadas e pneus 215/65, sensor de estacionamento traseiro com câmera de ré, entre outros. Com motorização 2.0 turbodiesel e transmissão automática de nove velocidades, se diferencia da configuração de entrada pelas rodas de liga leve de 17 polegadas com pneus ATR de uso misto com medidas 225/65.

A versão Volcano, que recebeu como item de série revestimento de couro nos assentos, agora é oferecida apenas com motor 2.0 turbodiesel e se destaca pelo banco do motorista com regulagem elétrica em oito posições, quadro de instrumentos com display de 7″ colorido com relógio digital, calendário e indicador de temperatura externa, porta-objetos debaixo do banco do passageiro, console central com porta-objetos refrigerado e porta-copos, sensor de pressão dos pneus, faróis com sistema DRL, Keyless entry’n’go, partida remota, retrovisor interno eletrocrômico, retrovisores externos elétricos (Tilt down / rebatimento / luz de conforto), rodas em liga leve de 18 polegadas com pneus 225/60 e sensores crepuscular e chuva.

A família Toro ainda é composta pelas versões topo de gama Ranch e Ultra, que receberam sete airbags de série na linha 2021. Ambas têm motor 2.0 turbodiesel e câmbio automático de nove marchas. A primeira tem acabamento diferenciado, com exclusivos bancos em couro marrom, pintura no mesmo tom na moldura do rádio, saídas de ar, alça da porta e volante. Barra de proteção do vidro traseiro, engate reboque removível traseiro, interior escurecido (revestimento do teto e colunas, alça de segurança, porta-óculos) e para-barros dianteiros e traseiros completam o visual. Internamente, o recurso Welcome Movement com fundo de tela específico da série no quadro TFT de sete polegadas confere exclusividade à versão.

O Toro Ultra com dynamic cover de série oferece ainda mais segurança para o conteúdo colocado na caçamba, melhor vedação contra infiltração de água e logos da marca e siglas escurecidas. A tampa é removível, o que facilitará caso o cliente queira carregar a caçamba com objetos maiores que sua capacidade quando fechada. O modelo também apresenta itens exclusivos que diferenciam a versão.

Preços competitivos

A extensa gama do Fiat Toro oferece opções para todos os usos e gostos, desde a utilização familiar para a cidade ou estradas asfaltadas, a exemplo de um SUV de luxo, assim como para algo mais pesado, com uso em estradas de terra e fazendas.

Com seu prático porte médio que inaugurou o inédito conceito de SUP (Sport Utility Pickup), o Fiat Toro mudou completamente o panorama e as vendas destes veículos no Brasil. Reuniu requinte, luxo e conforto com a praticidade de uma ampla caçamba, que conta com inédita tampa de dupla abertura lateral, facilitando a carga e a descarga.

Com estes atributos, a picape Toro rapidamente conquistou os consumidores e se tornou um campeão de vendas. E para atender ainda melhor as necessidades específicas dos clientes, a Fiat disponibiliza pacotes de opcionais para todas as versões:

Endurance – Pack Convenience: faróis de neblina com sistema Cornering; porta-escadas; brake-light; sensor de estacionamento traseiro; retrovisores externos elétricos com sistema Tilt Down + setas de direção integradas.

Endurance – Pack Convenience Multimídia: câmera de ré; central multimídia com tela de 7” touchscreen; Apple CarPlay Wireless e Android Auto Wireless; comandos de voz Bluetooth, MP3, Rádio AM/FM, entrada auxiliar, 2 Portas USB; 6 alto-falantes; volante em couro com comando do rádio e telefone; 2 Tweeters no painel

Endurance – Start & Stop

Freedom – Pack Stile: bancos revestidos parcialmente em couro; descanso de braço traseiro central com porta copos

Freedom Pack S-DESIGN: Apoia-braço central traseiro com porta-copos; santantônio; pintura cinza na capa dos retrovisores externos; grade superior dianteira e barras de teto; estribos laterais pretos; interior escurecido (teto e colunas); cor específica da moldura da central multimídia, saídas de ar, alças das portas e aros dos alto-falantes; bancos revestidos com mescla de couro e tecido; painel das portas dianteiras revestidos em couro com costura preta; volante e kit chaves; faixas adesivas no capô e tampa traseira da caçamba; rodas com pintura escurecida; badge; logos; identificação de versão/motor escurecidos no exterior

Freedom Start & Stop

Volcano – Pack Deluxe Safe: destaque para o teto solar, tornando o Toro a única picape no mercado a oferecer este item; 5 airbags adicionais (laterais, cortina e joelho do motorista)

Volcano Pack Safety: 5 airbags adicionais (laterais, cortina e joelho do motorista)

Confira como ficou a linha 2021 da picape:

Endurance 1.8 Flex MT5 – R$ 99.990

Endurance 1.8 Flex AT6 – R$ 105.990

Freedom 1.8 Flex AT6 – R$ 117.990

Endurance 2.0 Diesel AT9 4×4 – R$ 137.990

Freedom 2.0 Diesel AT9 4×4 – R$ 149.990

Volcano 2.0 Diesel AT9 4×4 – R$ 162.690

Ranch 2.0 Diesel AT9 4×4 – R$ 169.990

Ultra 2.0 Diesel AT9 4×4 – R$ 171.990