Festival Varilux de Cinema Francês apresenta vinheta com os filmes da temporada 2020

ATRAÇÕES DO EVENTO SÃO CONHECIDAS AO SOM DA TRILHA DE ‘ACOSSADO’, O CLÁSSICO HOMENAGEADO EM COMEMORAÇÃO AOS 60 DA NOVELLE VAGUE

O Festival Varilux de Cinema Francês 2020 anuncia a vinheta da mostra que acontece entre 19 de novembro e 3 de dezembro em todo o país. Com trilha sonora do clássico “Acossado”, obra de estreia de Jean-Luc Godard e que completa 60 anos em 2020, o vídeo exibe cenas das produções integrantes dessa edição. Comédia, drama, animação são alguns dos gêneros entre os 19 filmes confirmados – um documentário e 18 longas-metragens de ficção.

Na vinheta, o público pode conhecer as primeiras imagens de filmes franceses inéditos nos cinemas brasileiros. Estão lá, “A Boa Esposa”, de Martin Provost, estrelado pela atriz Juliette Binoche; “A Garota da Pulseira”, de Stéphane Demoustier; “Apagar o Histórico”, sob direção de Gustave Kervern e Benoît Delépin; “Belle Epoque”, de Nicolas Bedos; “DNA”, de Maïwenn; “Donas da Bola”, de Mohamed Hamidi; “Gagarine”, de Fanny Liatard, Jérémy Trouilh; “Mais que Especiais”, de Eric Toledano e Olivier Nakache. Destaque também para os filmes: “Meu Primo”, dirigido por Jan Kounen; “Minhas férias com Patrick”, de Caroline Vignal; “Notre Dame”, de Valérie Donzelli ; “O Sal das Lágrimas”, de Philippe Garrel; “Persona Non Grata”, direção de Roschdy Zem; “Slalom”, de Charlène Favier; “Sou Francês e Preto”, de de Jean-Pascal Zadi e John Wax; “Verão de 85”, de François Ozon; “A famosa invasão dos ursos na Sicília”, de Lorenzo Mattotti e “O Capital no século XXI”, documentário dirigido por Justin Pemberton e Thomas Piketty.

Em sua 11ª edição, o evento – consolidado como o maior de filmes franceses fora da França – exibe um documentário e 18 longas de ficção com gêneros de comédia, drama e animação. A vinheta tem a duração de um minuto e oito segundos e pode ser conhecida aqui:

https://drive.google.com/drive/folders/14WRvBnjUs4LSE6_sbKU57CF1l46OTASU?usp=sharing

Festival Varilux de Cinema Francês 2020

Um clássico e 18 longas-metragens inéditos e recentes (2019/2020) da cinematografia francesa integram a seleção do Festival Varilux 2020. Entre eles, um documentário e 18 longas de ficção com gêneros como comédia, drama e animação. Ainda não há um número definido de cidades e de cinemas participantes. Devido à pandemia do novo coronavírus, alguns cinemas terão a opção de programar o festival em datas diferentes – até o final de fevereiro de 2021. O importante, de acordo com a Bonfilm, produtora do evento, é que os filmes cheguem ao público em todo Brasil e contribuam para a retomada dos cinemas do país.

O patrocinador principal é o grupo Essilor Varilux e seu apoio se dará por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. O festival conta também com o apoio da Embaixada da França, das Alianças Francesas do Brasil e da Unifrance. Outros parceiros são Ingresso.com, Club Med e Dispositiva, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura do Rio de Janeiro.

Bonfilm

Produtora e distribuidora, a Bonfilm é realizadora do Festival Varilux de Cinema Francês, que completou dez anos em 2019. Sucesso de público e mídia, o evento esteve no ano passado em 86 cidades e 23 estados brasileiros. Nesses dez anos foram realizadas cerca de 35 mil sessões e somou um público de mais de um milhão de espectadores (1.064 milhão). Desde 2015, a Bonfilm realiza também o festival de filmes ópera “Ópera na Tela” ao ar livre no Rio de Janeiro e em cinemas de todo Brasil. Em 2019 promoveu uma primeira edição em São Paulo.

Essilor

Líder mundial em lentes oftálmicas para óculos, a Essilor International cria desenhos, produz e comercializa uma vasta gama de lentes corretivas. Sua missão é melhorar vidas através da visão. Para cumprir esta missão, a empresa investe anualmente 200 milhões de euros em pesquisa e desenvolvimento e seu espírito inovador foi atestado pela revista norte americana Forbes onde figurou por oito anos consecutivos, até 2018, no ranking das 100 Empresas Mais Inovadoras do Mundo. Além disso, em 2015 a companhia foi listada entre as 50 empresas da FORTUNE’s Change the World List. As marcas mais emblemáticas da Essilor International são: a lente multifocal Varilux®, a fotossensível Transitions®, o antirreflexo Crizal®, a lente solar polarizada Xperio®, a antiembaçante Optifog™, a lente Eyezen™ que reduz o esforço ocular na leitura em telas, e, lançada em 2019, a lente com proteção dupla contra raios UV e luz azul-violeta nociva Blue UV Filter™.

A empresa também desenvolve e comercializa equipamentos, instrumentos e presta serviços aos atuantes no mercado óptico.