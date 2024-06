Festival TURÁ São Paulo acontece neste fim de semana, no Parque de Ibirapuera

Evento celebra a diversidade da nossa música com mais de 20 shows em dois dias de programação 100% nacional

A contagem regressiva aguardada pelos fãs de música brasileira está perto do fim. O festival TURÁ São Paulo acontecerá no próximo sábado e domingo, 29 e 30 de junho, no Parque Ibirapuera. Com programação 100% nacional, o TURÁ abrange a pluralidade e riqueza de sonoridades da nossa música. Neste ano, o festival terá mais de 20 shows que navegam pela diversidade de gêneros, estilos e gerações do cenário musical brasileiro.



A venda de ingressos está disponível no site oficial do evento, tanto para dias individuais, quanto na modalidade passaporte para os dois dias. Os valores são a partir de R$ 195 (meia-entrada). Portadores de cartões Ourocard Elo têm 20% de desconto e possibilidade de parcelamento em 4 vezes sem juros. O festival é uma realização da T4F e é apresentado por Hering.



Um dos diferenciais na edição 2024 do Turá São Paulo em relação aos dois primeiros anos será o segundo palco, apresentado pelo Banco do Brasil, que receberá artistas que têm ganhado cada vez mais destaque na cena da música brasileira, como Filipe Catto, Assucena, Os Garotin e Mãeana interpretando JG, reforçando a diversidade da programação.



Entre os shows mais aguardados do festival está o da dupla Chitãozinho & Xororó, uma das pioneiras do sertanejo no país, que pela primeira vez será uma das principais atrações em um festival de brasilidades. O cantor e compositor Djavan também promete uma apresentação emocionante, com hits de toda a carreira para o público cantar junto. Enquanto a diva do samba Alcione, apresenta o recém-lançado show comemorativo de 50 anos de carreira.



TURÁ SP

O TURÁ SP também será palco do show de Chico César & Zeca Baleiro, baseado nas canções do novo álbum em parceria. A colaboração entre Fresno e Pabllo Vittar também se anuncia como um dos pontos altos, levando para o evento a interpretação da nova faixa “Eu Te Amo / Eu Te Odeio (Iô-iô), uma parceria entre os artistas que estará no novo disco da Fresno. Outro momento muito esperado é o retorno da Banda Uó, uma explosão de energia e criatividade, que volta aos palcos após um hiato, trazendo seu estilo único que mescla pop e tecnobrega.



A Nação Zumbi celebrará os 30 anos do icônico álbum “Da Lama ao Caos”, um marco na história musical do país. Já a cantora Filipe Catto revisita o repertório de Gal Costa, em um tributo que, no último ano, provou sua capacidade de emocionar os fãs de uma das vozes mais icônicas do Brasil.

Confira os horários dos shows do TURÁ São Paulo 2024

29 de junho (sábado):

Palco BB

11h30 – Os Garotin

12h15 – Kim Cotrim

12h50 – Filipe Catto

Cortejo:

13:35 – Cornucópia Desvairada

Palco Hering

14h10 – Chico César & Zeca Baleiro

15h05 – Carol Tucuju

15h40 – Banda UÓ

16h40 – DJ Paulão

17h15 – Nação Zumbi (30 anos “Da Lama Ao Caos”)

18h15 – Paulete Lindacelva

18h50 – Fresno convida Pabllo Vittar

19h50 – DJ Sophia

20h25 – Chitãozinho & Xororó

30 de junho (domingo):

Palco BB

11h30 – Mãeana canta JG

12h15 – Gabi Matos

12h50 – Assucena

Cortejo

13:35 – Grupo Maracatu Bloco de Pedra

Palco Hering

14h10 – MC Cabelinho

15h05 – Odara Kadiegi

15h40 – Adriana Calcanhotto convida Rubel

16h40 – Lys Ventura

17h15 – Armandinho

18h15 – DJ Kokay

18h50 – Alcione

19h50 – Ubunto

20h25 – Djavan

Como chegar ao Turá São Paulo 2024?

O acesso do público ao festival será através do portão 10 do Parque do Ibirapuera, localizado em frente à Assembleia Legislativa.



Metrô:

A estação de metrô mais próxima à Bienal é a estação AACD – Servidor, da Linha 5 – Lilás, a cerca de 1 km do parque. Outras estações próximas são Ana Rosa (Linha 1-Azul), Paraíso (Linha 1-Azul) e Brigadeiro (Linha 2-Verde). Veja o mapa do metrô de São Paulo.





Ônibus:

A região é atendida por diversas linhas de ônibus, provenientes de diferentes áreas da cidade. Consulte a SPTrans para saber qual funciona melhor para você.

O TURÁ São Paulo 2024 é apresentado pela Hering, com o Banco do Brasil Ourocard Elo sendo o meio de pagamento oficial. O festival tem Corona como cerveja oficial; patrocínios de Chevrolet e Beefeater; e apoios de Schweppes, Uol, Jameson e Mike’s; e Red Bull como parceiro oficial. A Eletromídia, Rádio Nova Brasil FM, Rádio Alpha FM e Tenho Mais Discos que Amigos são parceiros de mídia.

TURÁ São Paulo 2024

Apresentado por: Hering

Datas: 29 e 30 de junho

Local: Parque do Ibirapuera

Vendas: Tickets For Fun

Ingressos por dia: a partir de R$ 195 (meia-entrada)

Passaporte TURÁ com acesso aos 2 dias de festival: R$ 300 (meia-entrada)

Apresentação: Hering

Meio de Pagamento Oficial: Banco do Brasil Ourocard Elo

Cerveja oficial: Corona

Patrocínio: Chevrolet e Beefeater

Apoio: Schweppes, Mike’s, UOL e Jameson

Parceiro Oficial: Red Bull

Media Partners:, Eletromidia, Rádio Nova Brasil FM, Rádio Alpha FM e Tenho Mais Discos que Amigos

Clientes Banco do Brasil Ourocard Elo

Clientes Banco do Brasil portadores dos Cartões de Ourocard Elo, têm desconto exclusivo de 20%, limitado a 4 ingressos por CPF, válido para ingressos tipo inteiro, meia-entrada e meia-entrada social.

Classificação etária: 15 anos desacompanhados. De 10 a 14 anos acompanhados dos pais ou responsáveis legais. Não será permitida a entrada de menores de 10 anos.

SITE DE VENDAS – COM TAXA DE CONVENIÊNCIA:

Tickets for Fun

TURÁ

Realizado pela T4F desde 2022, o Festival TURÁ celebra a rica diversidade cultural brasileira, abrangendo desde música até gastronomia, e retorna a São Paulo após edições bem-sucedidas em 2022 e 2023. O festival teve edição realizada em Porto Alegre em 2023, com nova programação para maio de 2024. Estabelecido como destino essencial para fãs da música brasileira, o TURÁ é reconhecido por promover a integração cultural e atrair um público diverso, consolidando-se como um dos principais eventos do calendário cultural do país.