Festival Taioba:Comida local, conexão com a natureza, yoga, música e espaço para crianças

O Festival Taioba é um evento local para toda a família que acontecerá dia 7 de março das 17h às 22h no EcoPátio em São José dos Campos/SP para apresentar e promover alimentos saborosos, nutritivos e genuinamente brasileiros com ingredientes nativos e PANC (Plantas Alimentícias Não-Convencionais), valorizando a agricultura caipira e trazendo a consciência do elemento terra.

Além das comidinhas, o evento pretende aproximar e promover a relação humana entre agricultores, cozinheiros e consumidores com roda de bate-papo com produtores e especialistas no assunto. E também, pratica de yoga, música, oficinas, feira de produtos agroecológicos, troca de mudas e sementes e espaço para brincar (para todas as idades). O evento é ‘petfriendly’, podendo levar os animais de estimação.

EcoPátio

O EcoPátio fica localizado próximo ao Parque da Cidade e é um ecossistema formado por um centro de convivência e uma rede de empreendedores com diversas atividades de cultura, gastronomia e lazer, tendo a sustentabilidade como premissa.

O nome escolhido para batizar o evento, taioba, é a representação de uma planta alimentìcia imponente, rústica, de grande valor nutritivo que já fez parte do cardápio brasileiro mas que foi se perdendo o com o tempo. O resgate dela e de muitas outras de espécies não-convencionais trará ao debate e o possível resgate da nossa cultura através da alimentação.

A roda de bate-papo será composta pelos profissionais do Mato no Prato, a engenheira agrônoma Cyntia Salles, a nutricionista Tainá Gaspar, o arquiteto e paisagista Mário Scalambrino, e o engenheiro ambiental Marcelo Cunha. Cuja proposta é levar a informação, promover debates e inspirar bons hábitos.

A pratica de yoga será guiada pelo Eduardo Pereira e Cris Tomita. A aula é aberta e só precisa levar tapetinho ou canga. A viola ficar por conta do músico Rafa Gonza, que tocará músicas autorais e caipira. E os brinquedos para brincar livre – sem limite de idade – são do Parque de Bambu.

“Unir talentos e pessoas cujo propósito seja comercializar produtos feitos com carinho respeitando a natureza e todos os seres. Desejamos promover a comercialização de alimentos da região de forma harmônica, justa e sustentável através desse evento”, disse Roberto Simão, idealizador do EcoPátio e um dos organizadores do evento.

Festival Taioba

Local: EcoPátio

Data: 7/3 das 17h as 22h

Entrada: R$ 5

Endereço: Av Rui Barbosa, 651 (dentro da Luchetti) em Santana | São José dos Campos/SP

Estacionamento: R$ 5 Apoio: Secretaria de Meio Ambiente