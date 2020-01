Festival Mazzaropi abre inscrições para mostra competitiva de curtas

Final da competição acontece no Museu Mazzaropi, em Taubaté, em abril

Estão abertas a partir desta sexta-feira (10/1), as inscrições para a mostra competitiva do 2° Festival Mazzaropi de curta-metragens. A edição de 2020 acontece entre os dias 9 e 12 de abril, no Museu Mazzaropi, em Taubaté (SP), e é um dos eventos cinematográficos que marcam a 27ª Semana Mazzaropi, bem como os 108 anos do nascimento do cineasta Amácio Mazzaropi.

2° Festival Mazzaropi de curta-metragens

Os curtas de até 15 minutos de duração podem ser inscritos gratuitamente pelo site até o próximo dia 20 de fevereiro. De acordo com o regulamento, a obra não pode ter sido exibida publicamente ainda, tem que ter sido filmada há no máximo dois anos e precisa ter legendas caso não seja narrada em português.

A lista dos finalistas será divulgada até 26 de março e os grandes vencedores anunciados no encerramento do festival em abril. As premiações do trófeu Mazzaropi se dividem em dois júris: técnico e popular. O juri técnico decide as categorias de melhor ator, melhor atriz, melhor direção, melhor filme e humor. O popular vota também no melhor filme da mostra.

O festival, que busca reconhecer o cinema nacional e tem entrada gratuita ao público, tem como casa o mesmo endereço onde ficavam os estúdios de Mazzaropi em meados dos anos 1970 e onde hoje é o museu que reúne o acervo de um dos maiores humoristas, atores, cineastas e produtores brasileiros. Apesar de ter nascido na capital paulista, Amácio Mazzaropi foi criado em Taubaté e produziu na cidade alguns dos mais de seus 30 filmes. Ao longo da carreira, imortalizou personagens do imaginário nacional com obras como ‘Tristeza do Jeca’, ‘Jeca Tatu’, ‘As Aventuras de Pedro Malasartes’, entre tantos outros.

No ano passado, Osmar Prado levou o troféu de melhor ator pelo curta “Um café e quatro segundos”.

Mais informações podem ser obtidas no telefone (12) 3634.3445,

Museu Mazzaropi

site www.museumazzaropi.org.br

Festival Mazzaropi

e-mail festival@museumazzaropi.org.br