Festival encerra projeto “18 Anos na Cena da Cidade”

O Festival de Integração das Artes (FIA), por meio do FMC, acontece nesse domingo (26/01), no CAC Walmor Chagas, em São José dos Campos.

A quinta edição do FIA encerra nesse domingo (26/01) o projeto “18 anos na Cena da Cidade”, aprovado pelo Fundo Municipal de Cultura (FMC), da Fundação Cultural Cassiano Ricardo e Prefeitura de São José dos Campos. O evento reúne diversas linguagens artísticas para todas as idades e será realizado no CAC Walmor Chagas, a partir das 13h30. As atrações são gratuitas. Informações (12) 997411801.

“18 anos na Cena da Cidade”

Com objetivo de unir e integrar e abrir espaço para os artistas independentes, o FIA foi idealizado pela atriz e produtora Camila Samara e teve três edições em 2017 e 18, reunindo mais de 40 artistas e aproximadamente 400 espectadores. Em novembro de 2019, foi realizada a quarta edição do FIA, por meio do projeto “18 Anos na Cena da Cidade”, proposto pelo ator e produtor Josivan Costa, que reuniu mais de cem pessoas.

CAC Walmor Chagas

Por meio de atividades de formação, informação e fomento do teatro e de diversas linguagens artísticas, o projeto 18 anos na Cena da Cidade, além de promover duas edições do FIA, realizou ainda quatro palestras em formato digital sobre a criação do ator, uma roda de conversa sobre o teatro e espaços independentes de São José dos Campos, três apresentações dos espetáculos “Sonhos Roubados – Um Melodrama Dell´Arte”, da Cia Teatro da Cidade, duas da peça “A Ponte”, da Cia do Trailler – Teatro em Movimento, e duas de “Feliz Ano Novo – Um Experimento sobre a Virada”, do Laboratório Teatro Químico. Em todas as apresentações ocorreram debates com o público interessado e três delas tiveram intérprete de libras. Mais de 500 pessoas participaram das atividades gratuitas oferecidas pelo projeto em várias regiões do município.

5ª edição do FIA

5ª edição do FIA – Dia 26/01/20 – a partir das 13h30 – CAC Walmor Chagas (rua Netuno, 41, Jardim da Granja)

Programação:

13h30 Abertura da casa

14h Exibição do curta-metragem “Sem Asas” – Dir.: Renata Cilene Martins . 20 min . SP/Brasil . 2019

15h Sarau – “Cassiano Itinerante – Fragmentos que se juntam” com Claudio do Vale – Intervenção “Nuvem” – tecido acrobático com Guilherme Venâncio

– Microfone aberto

16h Espetáculo “Infinito Circunscrito”

17h Show Matheus Estevão

18h20 Show Banda Personas

19h50 Show “Gabriel Sielawa e Ieiaiel”

21h20 Show “Banda Mistu Blues“

MAIS: Exposições (Pedro Dias – fotografia; Fernanda Baldo – fotografia; Maris – Pintura), Varau de Poesia, Cozinha Vegana com Casa de Maria, Espaço Kids