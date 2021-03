Festival de Palhaças do Vale Benditas Genis apresenta programação virtual com foco na comicidade feminina

Entre os dias 11 e 14 de março um elenco de mulheres palhaças estará em cartaz no 1º Festival de Palhaças do Vale Benditas Genis, que acontecerá de forma virtual e reunirá espetáculos, cabarés com números cômicos e atividades formativas, com objetivo de fomentar a produção online de mulheres palhaças. O evento será apresentado gratuitamente pelo youtube no canal FuxiconaRede.

1º Festival de Palhaças do Vale Benditas Genis

Promovido pelo coletivo “Benditas Genis” o festival tem início no dia 11 de março às 20h30 com o premiado espetáculo “Birita Procura-se”, de Ariadne Antico. Além de espetáculos da região, o festival irá apresentar artistas de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Curitiba. No dia 12 às 20h30 será apresentado o cabaré “Noite das Desvairadas”; no dia 13, sábado às 19h, “Cabaré de Gala – Benditas Genis” e no dia 14 às 19h acontece o cabaré “Não mexe comigo”, todos com números cômicos protagonizados por mulheres.

Além do entretenimento o projeto promove no dia 14 de março ás 15h uma roda de conversa com o tema “Desafios da mulher múltipla, ser mãe, profissional e outras coisas más”, com mediação da atriz Adriana Marques (palhaça Panqueca). O projeto é financiando por meio da Lei Aldir Blanc e conta com apoio da Fundação Cultural Cassiano Ricardo.

Coletivo Bendidas Genis

Coletivo Bendidas Genis: Formado pelas palhaças e produtoras Dani Majzoub, Adriana Marques, Ana Cristina Freitas e Priscila Senegalho, o coletivo tem como pauta à comicidade e a importância da formação de redes que valorizam a produção feminina no Vale do Paraíba.

www.facebook.com/coletivobenditasgenis

Canal Fuxico na Rede: https://www.youtube.com/fuxiconarede

PROGRAMAÇÃO

11/03, quinta-feira 20h30

Abertura – “Birita – Procura-se” – com Ariadne Antico

12/03, sexta-feira 20h30

“Noite das Desvairadas” – Palhaça Pinacolada (mestra de cerimônia)

13/03, sábado às 19h

“Cabaré de Gala – Benditas Genis” – Palhaça Birita (mestra de cerimônia)

14/03, às 19h, domingo as 15h

Roda de Conversa: “Desafios da mulher múltipla, ser mãe, profissional e outras coisas más”

Adriana Marques (mediadora)

14/03, às 19h, domingo

“Cabaré Não mexe comigo” – Palhaça Olívia (mestra de cerimônia)

Foto: Renato David