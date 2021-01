FESTIVAL DE MARCHINHAS DE SÃO LUIZ DOPARAITINGA PROMOVE AULA SHOW E MESAS DE DEBATE PELA INTERNET

Adaptado ao formato virtual, o 36º Festival de Marchinhas de São Luiz do Paraitinga promove nos dias 16, 23 e 30 de janeiro uma aula show com o maestro e multi-instrumentista Alexandre Peixe e duas mesas de debate com participação de Benito Campos – um dos fundadores do Carnaval luizense e do bloco Juca Teles, o compositor Thar Ferreira, a cantora Suzana Salles e o músico Paulo Padilha. Serão três encontros, sempre aos sábados às 10h da manhã com transmissão pela página do facebook da Viva Produções Culturais www.fb.com/crescenteproducoes

Em decorrência da pandemia pela Covid 19 o Carnaval luizense foi cancelado, entretanto o consagrado Festival de Marchinhas foi mantido e adaptado para o ambiente virtual, aproveitando novas possibilidades de conexão entre artistas e publico. Este ano, além do Festival de Marchinhas e da Mostra das Bandas de Carnaval, a programação trará de forma inédita ações formativas visando fomentar a troca de conhecimento sobre profissionais da área e a história do maior e mais tradicional carnaval do Vale do Paraíba.

Adaptado aos protocolos estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde – OMS, os eventos terão início no dia 16 de janeiro, às 10h com o multi-instrumentista Alexandre Peixe, que irá ministrar uma aula show com o tema “A evolução melódica, harmônica e rítmica das marchinhas luizense”. Voltada para profissionais da música ou simplesmente amantes da folia a mesa trará informações técnicas sobre a marchinha e sua evolução no cenário musical.

Já no dia 23, às 10h, Benito Campos – um dos fundadores do bloco Juca Teles, Thar Ferreira, compositor e líder da Banda Quar de Mata, Suzana Salles – cantora e Paulo Padilha – músico e educador; participam da mesa com o tema “Resumo da história do carnaval brasileiro e seu surgimento na cidade de São Luiz do Paraitinga”. A partir das pesquisas e materiais do acervo dos participantes a mesa apresentará a identidade e a transformação do carnaval luizense, colocando-o como um dos principais eventos no calendário cultural de nosso país.

Por fim, no dia 30, às 10h, os músicos Camilo Frade e Lia Marques participam da mesa “Os filhos do Carnaval Luizense”, que promoverá um bate papo sobre os artistas expoentes da nova geração musical e carnavalesca na cidade de São Luis do Paraitinga

FESTIVAL DE MARCHINHAS: Com mais de 40 anos de trajetória, o Carnaval de São Luiz do Paraitinga surgiu no início da década de 80 e foi pensado por uma geração que tinha no Grupo Paranga sua principal referência. Ao longo dos anos o Carnaval luizense marcou seu território e todo o ano atrai milhares de foliões.

Com inscrições abertas até às 17h do dia 18 de janeiro, serão selecionadas 16 marchinhas que participarão do festival em duas frentes; A primeira por meio do Prêmio “Dodô/Quadô – Voto Popular”, contemplando as três marchinhas mais votadas; a segunda frente formada pelo “Júri Técnico” que classificara o primeiro lugar (melhor música), melhor figurino e melhor interprete. As marchinhas selecionadas serão gravadas e lançadas no YouTube e nas redes sociais nos dias 4 e 5 de fevereiro. Todos os selecionados receberão prêmios em dinheiro e troféu de participação. Os quesitos de avaliação e os valores de premiação poderão ser consultados no regulamento disponível no site www.vivaproducoesculturais.com.br

O evento Carnaval Virtual é uma produção da “Viva Produções Culturais”, subsidiado pelo Edital ProAC Expresso Lei Aldir Blanc nº 40/2020 da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, e conta com o apoio da Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga.

36º Festival de Marchinhas de São Luiz do Paraitinga

