FESTIVAL DE MARCHINHAS DE JACAREÍ ABRE A PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL NA REGIÃO

Nos dias 7,8,e 9 de fevereiro o Festival de Marchinhas Jacareí 2020 abre a programação da região resgatando a tradição do carnaval de rua. Com incentivo da Lic – Lei de Incentivo Fiscal de Jacareí, o concurso acontece no pátio dos trilhos entre às 18h e 22h e apresentará 23 marchinhas de 11 municípios. A programação é gratuita e irá premiar as três melhores marchinhas (júri técnico e voto popular), além de troféus e prêmios em dinheiro para outras categorias.

A marchinha de Carnaval surgiu em 1899, com a música “Ô abre alas”, de Chiquinha Gonzaga, de lá para cá o gênero musical tem se renovado e movimenta milhares de foliões de todo o país. É com esse olhar queLuciana Machado produtora do concurso busca revelar novos talentos, o festival irá apresentar composições musicais autorais, visando salvaguardar essa tradição, popular.

Ao todo o concurso recebeu 69 inscrições oriundas de 5 Estados e premiará as melhores marchinhas (júri técnico e voto popular), melhor intérprete, melhor figurino, Bonecão mais Bacana, Fantasia adulto e infantil e Bloco mais animado. O público poderá baixar as letras no livreto digital no endereço eletrônico issuu.com/festivaldemarchinhasjacarei/docs/livreto

Festival de Marchinhas de Jacareí 2020

Dias 7, 8 e 9 de fevereiro – 18h às 22h

Pátio dos Trilhos – Centro

PROGRAMAÇÃO

07/02 (sexta-feira)

18h – Discotecagem

19h – Vivian Pelodan & Grupo Bamba e Garoa

20h – Banda Mais de Mir – Banda Oficial do Festival

20h30 – 1ª Eliminatória Festival de Marchinhas Jacareí 2020

Pierrô, Oh Zilah – Edson D’aísa / São Roque

O Zé e a Fram – de Walter Leme / Pindamonhangaba

Bota pra quarar – Rafaela Maia e Leo Couto / São Luiz do Paraitinga

A Marcha do Canudo – Agnaldo Dias/ Jacareí

Tanajura Içá Bitu (TicTicTic) – Cesar Pope e Pedro Carlos Macedo / SJCampos

Carnafesta- Mario C Sax / Paraibuna

Eu Sou Napoleão – Mario César Piva / São Paulo

Viva Pedramar- Charles Cordeiro e Thiago Vinícius / Jacareí

Sempre fevereiro -Poeta Marcelo / São José dos Campos

É Fogo – Jéssica Donegá / Guarulhos

Cangote do Saci- Alê Freitas / Jacareí

Lenço Molhado- Galvão Frade / São Luiz do Paraitinga

21h15 – Vivian Pelodan& Grupo Bamba e Garoa



08/02 (sábado)

18h – Discotecagem

19h – Tânia Reis & Banda

20h – Banda Mais de Mir – Banda Oficial do Festival

20h30 – 2 ª Eliminatória Festival de Marchinhas Jacareí 2020

Alegria – Guilherme Mendicelli / Jacareí

Nem só de pão- Guilherme Maia/ São José dos Campos

Talkey- Fernando Barros / Mairiporã

Minha mulher é a “Lava jato”- Nando Silva/ Pindamonhangaba

Tá uma confusão. Tá certo ou não ? – J. Pimentel/ Taubaté

Somos Todos Pirralha – Carlos Alberto Leal/ Jacareí

Ciranda do Próximo- DelmoBiuford de Souza e Pablito Morales/ São Paulo

Fantasia- Jorge Orlando Cláudia Fleury/ Goiânia

Na faixa – Demétrio Mussi/ Jacareí

Bateu saudade – Wagner Muzak/ Pindamonhangaba

Hospício Brasil – Carlos Rosa e Rafael Chamusca/ São José dos Campos

21h15 – Tânia Reis & Banda



09/02 (domingo)

18h – Discotecagem

19h – Bloco da Rua Nova

20h – Banda Mais de Mir – Banda Oficial do Festival

20h30 – Final do Festival de Marchinhas Jacareí 2020

21h15 – Bloco da Rua Nova