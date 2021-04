Festa do Mineiro terá missa, música e boas lembranças

A Fundação Cultural Cassiano Ricardo vai realizar a 19ª edição da Festa do Mineiro no próximo dia 21 de abril. Diferentemente das edições anteriores, a festa deste ano será totalmente virtual, mas mantendo a tradição e a alegria de sempre.

Em casa, o público poderá acompanhar, às 10h, a tradicional missa celebrada pelo pároco Rinaldo Roberto Rezende. Ao longo do dia, será apresentado um vídeo com os melhores momentos da Festa do Mineiro, quando acontecia presencialmente no Pavilhão Gaivota, no Parque da Cidade. O vídeo também homenageia uma importante figura da festa – o mestre Zé da Viola, falecido este ano.

Festa do Mineiro

Às 18h tem a eclética Orquestra Paulista de Viola Caipira com um repertório pra lá de de mineiro. Fundada em 1997 pelo maestro Rui Torneze e formada, exclusivamente, por violas caipiras de dez cordas, a orquestra tem como missão formar público para a música executada à viola caipira e por isso desenvolve um repertório diferenciado.

Pra fechar a noite, às 20h, tem o espetáculo “Nas Trovas de Minas”, com Nilton Blau e grupo. O show musical passeia pela cultura mineira e por suas influências que vão das Folias ao Samba de Roça, Congados Mineiro e Mazurka, do Bailado Sanfonado ao Rastapé, com muito Forró Pé de Serra, modas e prosas, além de poesia brejeira, com arranjos modernos e inspiradores.

Toda a programação acontece de forma gratuita pelo canal do Youtube da Fundação Cultura Cassiano Ricardo. Confira programação completa abaixo.

A tradição mineira

Promovida pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo e Prefeitura de São José dos Campos, a Festa do Mineiro completou 18 edições em 2019, mas precisou ser interrompida em razão da pandemia da covid-19.

A festa, que reunia milhares de pessoas de todas as idades e de muitos lugares, trazia o melhor da culinária mineira (galinhada, torresmo, feijão tropeiro, arroz carreteiro, além de uma infinidade de doces típicos). Eram 30 expositores de gêneros alimentícios e 60 de artesanato, além de uma oficina livre de luteria de violas.

Neste segundo ano incomum de pandemia, o objetivo da Fundação Cultural é saudar os mineiros que vivem em São José dos Campos e sua rica cultura.

PROGRAMAÇÃO VIRTUAL

Para assistir, acesse youtube.com/fccrsjc

Dia 21 – 19ª Festa do Mineiro – formato virtual

10h, missa com padre Rinaldo Roberto Rezende

15h, apresentação do vídeo com os melhores momentos da festa e homenagem ao mestre Zé da Viola

18h, apresentação da Orquestra Paulistana de Viola Caipira

20h, espetáculo musical “Nas Trovas de Minas”, com Nilton Blau (voz, viola, violão, cavaco e percussão), Kardec Gonzaga (acordeon e sanfona de 8 baixos), Pedro Canhé (bateria e efeitos) e Natanael Santos (voz e percussão)

Repertório da Orquestra Paulista de Viola Caipira

Minas Gerais (Rolando Boldrin), Estrada de Minas Gerais, Billie Jean / Caminheiro, Sweet Chile on mine/ Saco de Ouro, Fogão de Lenha, Caipira, Ave Maria (Schubert), Chico Mineiro, Desenredo / Trenzinho do Caipira, Vivendo Aqui no Mato, Uirapuru, Minas Gerais (pagode), Mineiro de Monte Belo, Meu Recanto, Meu Paraíso