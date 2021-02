Felipe Moura Brasil é o novo contratado da BandNews FM

Jornalista estreia na próxima segunda-feira o programa Salve, Salve, BandNews!, das 16h às

O jornalista Felipe Moura Brasil é o novo reforço da BandNews FM. A partir de segunda-feira (22), ele estreia o programa Salve, Salve, BandNews! em rede, das 16h às 17h, com Fábio França e Débora Alfano, e passa a integrar o jornal BandNews FM Rio 1ª edição, que ganha 1 hora a mais entre 11h e 12h.

“Estou muito animado, ansioso para começar e conhecendo a empresa. Morei três anos e meio em São Paulo trabalhando no mercado da comunicação e essa foi uma oportunidade de voltar para perto dos meus afetos no Rio de Janeiro”, diz.

Com quase 1,5 milhão de seguidores só no Twitter, ele acredita que a proximidade com os ouvintes da BandNews FM, reconhecida como a rádio para se fazer ouvir, virá para somar. “Tem tudo para ser um casamento maravilhoso, porque existe esse espírito carioca, jovial, alegre, bem-humorado, que causa uma identidade e uma autenticidade em um espaço de versatilidade. Trabalhei muito anos com o jornalismo político, mas eu venho da crítica cultural e dessa vida que une o esporte, as artes e o entretenimento. Gosto muito de transitar por estes territórios e de poder ir além do jornalismo político. O Grupo Bandeirantes, como um todo, tem um jornalismo amplo, que permite essa unificação”, afirma.

Felipe Moura Brasil

Nascido e formado em Jornalismo no Rio de Janeiro, Felipe escreve e fala sobre cultura e política desde 2003, com passagens por veículos como “Veja” e a rádio Jovem Pan.

Maior influenciador político do Brasil no Twitter, segundo estudo de 2016 da empresa de big data Stilingue, venceu o Prêmio Comunique-se de Jornalista Influenciador Digital em 2019.

Felipe foi diretor de jornalismo da Jovem Pan, onde também atuou como âncora e comentarista do programa de maior audiência nacional da emissora. Foi ainda colunista da revista “Veja” por mais de três anos.

Os diferenciais do jornalismo independente e vigilante são a versatilidade na área da comunicação e a capacidade de fazer – com leveza e toques de humor, ironia e sarcasmo – análises minuciosas, didáticas e incisivas, descompactando e refutando narrativas, chavões e bravatas, onipresentes em um debate público carregado da histeria de tribos políticas e ideológicas, alheias à realidade dos fatos.

No início da carreira, ele escreveu resenhas de livros para o “Jornal do Brasil”, venceu prêmios literários em festivais de contos, e agora está escrevendo e organizando o seu próprio livro.

Com a estreia do Salve, Salve, BandNews!, o BandNews em Alta Frequência passa a ser transmitido entre 15h e 16h, com apresentação de André Coutinho e Gabriela Mayer. Já o BandNews SP 2ª Edição vai ao ar das 17h às 18h, com apresentação de Fábio França, André Coutinho e Débora Alfano.

