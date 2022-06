Feimalhas 2022 chega à São José dos Campos

Estamos chegando!!!

Neste sábado, São José dos Campos estará abrindo mais uma edição da Feimalhas 2022.

A tradicional Feira de Malhas do Sul de Minas trará este ano, a moda Inverno para toda família e estará localizada no centro de eventos , que fica no estacionamento do Shopping Jardim Oriente, localizado na região Sul da cidade.

A Feimalhas acontece de 18 a 26 de junho.

Além dos tradicionais vestuários, blusas, calças, jaquetas, sapatos, também trará as deliciosas iguarias da culinária da região mineira e estarão à venda doces, queijos, salames e vinhos.

Feimalhas 2022

Horário de Funcionamento da feira:

De segunda a domingo das 12h às 22h

Shopping Jardim Oriente

Local: Rua Andorra, 500, Jd. América, São José dos Campos – SP. www.shoppingjardimoriente.com.br

Estacionamento gratuito

Ingresso: R$ 5,00

Realização AWR Promoções

Apoio:

Apoio Solidário

Dote-me

Gacc Vale do Paraiba