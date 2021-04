FCJ celebra Dia Internacional da Dança com semana especial de programação on-line

De 23 a 30 de abril serão lançados no Youtube da Fundação Cultural vídeos de dança produzidos via Lei Aldir Blanc

No próximo 29 de abril é celebrado o Dia Internacional da Dança e a Fundação Cultural de Jacarehy (FCJ) organizou uma semana especial de programação on-line para a celebração dessa arte. A Semana da Dança está no calendário oficial da cidade pela Lei Municipal nº 5.983 de 2015.

Fundação Cultural de Jacarehy (FCJ)

A partir desta sexta-feira (23) até o dia 30, serão lançados no canal do Youtube da FCJ vídeos com temáticas diversas sobre dança. Todas as produções audiovisuais são beneficiadas pela Lei Aldir Blanc de Jacareí.

Os temas abordados que compõem o evento são: ação mulher, a dança no universo infantil, jazz dance, ballet clássico, sapateado, sampa e, dança e diversidade.

Para aqueles que desejam aperfeiçoar os conhecimentos também será oferecida a oficina ‘Produção Cultural – É possível transformar ações presenciais em virtuais e manter as pontes de afeto’ com Junior Guimarães do Projeto Dança por Toda Parte da Cooperativa Paulista de Dança (Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo). As aulas serão divididas em dois dias 27 e 29 e as inscrições devem ser feitas por aqui.

Semana da Dança

Os horários de transmissão dos vídeos e a recomendação etária de cada atividade e estão disponíveis abaixo. Confira a programação da Semana da Dança:

Sexta-feira, 23 de abril

Abertura: Dançando em Jacareí

18h: Dancing Anywhere – Danillo Capuzzi

19h: Dançando em Jacareí – Simone Capucci

Sábado, 24 de abril

Dança: Ação Mulher

15h: Espelho de Vênus (Luana Faria)

16h: Ballet Fit – Aula 01 (Associação Fênix)

18h: Jazz Dance, Verdade ou Desafio (Maria Isabel Guatura)

18h15: Espetáculo de Dança “Elas” (Isildinha do Prado)

19h30: Medomai – Górgona, Mulher, muito mais do que uma sombra petrificante (Magesto Cia de Dança)



Domingo, 25 de abril

A Dança no Universo Infantil

11h – Ballet Baby Class – Aula 1 – 4 a 7 anos (Associação Fênix)

13h: Conscientização corporal para crianças (Luana Faria)

14h: Felinas “O Bullying” com Izabele Prado (Coreógrafa Isildinha Prado)

15h: Desafio MOV. dos Bananas (Magesto Cia de Dança)

16h: Ballet Fit – Aula 2 – 14 anos (Associação Fênix)

18h: Documentário De Carne e Osso (Magesto Cia de Dança)

19h: Palestra: A importância dos primeiros anos de Ballet Clássico para a construção de um bailarino com Tiago Ferreira (Link Studio de Dança)



Segunda-feira, 26 de abril

Jazz Dance

11h: Ballet Baby Class – Aula 2 – 4 a 7 anos (Associação Fênix)

14h: Jazz Dance Infantil (Luana Faria)

16h: Ballet Fit – Aula 3 – (Associação Fênix)

18h: O corpo que dança com Tiago Ferreira (Link Studio de Dança)

19h: Jazz Dance Adulto acima de 14 anos com Tiago Ferreira (Link Studio de Dança)

20h: A Trajetória de Maria Isabel e a formação do educador em Dança



Terça-feira, 27 de abril

Ballet Clássico

11h: Ballet Baby Class – Aula 3 – 4 a 7 anos (Associação Fênix)

14h: Ballet Infantil – Aula 1 – 8 a 10 anos (Associação Fênix)

15h: Ballet Teen – Aula 1 – 11 a 14 anos (Associação Fênix)

16h: Ballet Fit – Aula 4 – 14 anos (Associação Fênix)

17h: Don Quixote de La Mancha (Elena Dubodelova)

18h: O Ballet Clássico por Elena Dubodelova



Oficina on-line das 19h às 21h

Aula 1: ‘Produção Cultural – É possível transformar ações presenciais em virtuais e manter as pontes de afeto’ com Junior Guimarães

Projeto Dança por Toda Parte da Cooperativa Paulista de Dança – Sec. De Cultura e Economia Criativa de São Paulo.

Quarta-feira, 28 de abril

Sapateado

11h: Ballet Baby Class – Aula 4 – 4 a 7 anos (Associação Fênix)

14h: Ballet Infantil – Aula 2 – 8 a 10 anos (Associação Fênix)

15h30: Ballet Teen – Aula 2 – 11 a 14 anos (Associação Fênix)

18h: Nem ela, nem eu (Simone Capucci)

19h: A trajetória de Danillo Capuzzi



Quinta-feira, 29 de abril

Samba

14h: Ballet Infantil – Aula 3 – 8 a 10 anos (Associação Fênix)

15h30: Ballet Teen – Aula 3 – 11 a 14 anos (Associação Fênix)

17h: Samba no Pé Iniciante com Rafael de Morais (Link Studio de Dança)

18h: Arte de Sambar – Rafael de Morais (Link Studio de Dança)



Oficina on-line das 19h às 21h

Aula 2: ‘Produção Cultural – É possível transformar ações presenciais em virtuais e manter as pontes de afeto’ com Junior Guimarães

Projeto Dança por Toda Parte da Cooperativa Paulista de Dança – Sec. De Cultura e Economia Criativa de São Paulo.

Sexta-feira, 30 de abril

Dança: vivendo a diversidade