“Farol” o novo videoclipe da banda Rethoryka

A Rethoryka lançou na sexta-feira (09) o videoclipe “Farol”, um metal progressivo, fusão do rock progressivo com o heavy metal.

A canção, lançada no início do ano em todas as plataformas digitais, é de autoria de Di Lining, líder e guitarrista da banda, e produção da própria banda. O videoclipe, já disponível no canal da Rethoryka teve a produção de Rodrigo Pinheiro e direção de vídeo da Tizzar.

“Farol” o videoclipe, faz um link com o clipe da canção anterior “Amanhecer”, que traz em sua história uma mensagem profunda de esperança e “Farol” orienta a direção e ilumina o caminho, ambas contam histórias que se entrelaçam.

A canção “Farol”, é uma metáfora entre um farol e o sagrado. O farol é uma torre elevada, com um potente aparelho ótico dotado de fontes de luz e espelhos refletores, que ilumina e orienta os navios durante a noite e tempestades, traçando um paralelo com o sagrado que a tudo ilumina, tudo vê, sua imagem reflete a luz que nos orienta e nos guia durante as noites que nos parece sombrias e as tempestades que enfrentamos na vida.

A canção une compassos com muita vibração, com riffs distorcidos e bem estruturados da guitarra de Di Lining, com a bateria forte e vibrante de Flávio Santos, o baixo de Vítor Pecinini que dita a tendência melódica com acordes balanceados e pulsantes e o som da voz rasgada e drives potentes de Diones Andrade, que impõe à canção a agressividade do estilo e a suavidade da mensagem.

Rethoryka

A banda existe há 10 anos e lançou profissionalmente seu primeiro single independente “Por você” em 2018, com Arthur de Jesus nos vocais.

Em 2019, já com distribuição da Fluve/Som Livre e contando com os arrojados drives do vocalista Diones Andrade a banda lançou “Graça” que conta também com Di Lining nos vocais.

O single “Sou Nascido” lançado na sequência tem a participação do cantor sertanejo Renato Viana, vencedor do “The Voice -2015”

A irreverência, que é marca da Rethoryka alcançou o worship e a banda ousou, lançando no início de junho o clipe “Ousado Amor” em uma versão do sucesso mundial Reckelles Love.

No mesmo ano a banda lançou “Pedro” que também conta Diego Lining dividindo os vocais com Diones e “Tua Voz”, com um feat do cantor PG, grande referência no rock cristão nacional.

Em 2020 a Rethoryka lançou em áudio a canção “Farol”, o videoclipe “Girassol” uma versão rock in roll da canção de Whyndersson Nunes e Priscilla Alcântara e “Amanhecer” com a participação de Luana Camarah em duas versões, estúdio e acústico.

Todas as canções estão disponibilizadas em áudio nas plataformas de streaming e em vídeo no canal da banda.

A Rethoryka ainda prepara para este ano de 2020 novas canções.

