Famílias de São José receberão cestas de alimentação do Estado

O Governo do Estado de São Paulo enviará para São José dos Campos 28.484 cestas de alimentação que serão distribuídas às famílias em situação de extrema pobreza, para ajudar nesse período de quarentena devido à pandemia do coronavírus. Cerca de 120 mil pessoas da cidade serão atendidas com esse programa social.

Cadastro Único

Os primeiros lotes chegaram na manhã desta quarta-feira. De acordo com o Estado, a intenção é levar alimento a famílias inscritas no Cadastro Único com renda mensal de até R$ 89 por pessoa.

Prefeitura de São José dos Campos

A Prefeitura de São José dos Campos é a responsável pelo apoio logístico da operação. No site oficial do município, foi disponibilizado com total transparência os nomes das famílias selecionadas pelo Estado e a partir desta quinta-feira as pessoas receberão as cestas em casa.

Para fazer a entrega, a Prefeitura selecionou 40 transportadores escolares que devido à suspensão das aulas, em março, deixaram de trabalhar e estão sem renda desde então. Eles estarão prestando serviço entregando as cestas de porta em porta.

Por isso, não é necessário procurar o Cras (Centro de Referência de Assistência Social) com a intenção de receber esse apoio.

Cestas de alimentação

As cestas foram montadas com a supervisão da equipe de nutricionistas do Hospital Israelita Albert Einstein e contêm fontes de proteínas diferentes (feijão, leite em pó, sardinha, linguiça e ervilha), além de outros produtos como arroz, farinha, macarrão e biscoitos, suficientes para a alimentação de uma família de quatro pessoas por um mês.

Uma força tarefa foi montada com servidores da Prefeitura para preparar a logística da distribuição e agilizar as entregas.

Um sistema eletrônico organizou os roteiros de entrega por bairros para otimizar e facilitar o itinerário dos profissionais que farão as entregas.

Os primeiros lotes chegaram na manhã desta quarta-feira – Foto: Claudio Vieira/PMSJC