Família Shibata ganha homenagem em ruas no Jardim Oriente

Quem passa pelo entorno do Shopping Oriente e do Supermercado Shibata, no Jardim Oriente, região sul de São José dos Campos, já percebeu uma melhoria no trânsito do local. Em julho, no aniversário da cidade, duas novas vias de conexão foram liberadas para o tráfego de veículos. E, na tarde desta terça-feira (12), elas foram nomeadas.

Família Shibata

Em homenagem à família Shibata, as ruas foram denominadas Kimie Shibata e Masanosuke Shibata, mãe e pai da família que construiu o primeiro supermercado da rede, em 1976, em Mogi das Cruzes (SP).

Kimie Shibata & Masanosuke Shibata

Fernando Shibata, diretor de operações da rede, é neto do casal de fundadores e comentou sobre o significado deste tributo. “A cultura oriental valoriza muito a gratidão. E hoje, com a família toda reunida aqui, nos remete a lembranças do começo desta história. É muito simbólico! Meus avós se dedicaram muito para realizar seus sonhos, e agora este legado está eternizado nos nomes destas ruas.”

As melhorias integram o pacote de contrapartidas do empreendimento do Grupo Shibata (shopping e supermercado), que realizou a obra sem custos para o município.

A Prefeitura acompanhou e fiscalizou todas as obras. Os investimentos somam cerca de R$ 20 milhões.

Novas vias

A rua Kimie Shibata teve seu acesso liberado pelo prolongamento da rua Mindanau, uma antiga rua sem saída, e segue paralela em toda a extensão da rua Rosário, sentido Jardim Satélite, até a rua Lira, possibilitando um acesso mais seguro ao bairro.

A nova via possui três faixas de rolamento, passeio com ciclovia, e possibilitou um melhor acesso no entorno do Shopping Oriente e também para a região central através da rua Andorra.

Com a construção da nova via, a rua Rosário passou a ser mão única, sentido bairro, e recebeu obras de recapeamento em toda sua extensão, sinalização horizontal, vertical e de segurança, além de obras de acessibilidade.

Já o novo corredor Masanosuke Shibata é composto por duas pistas com duas faixas em cada sentido, que ligam a rua Kimie/Rosário com a rua Taru. A nova via de cerca de 600 metros também conta com passeio e ciclovia, permitindo a ligação entre os dois extremos do bairro Jardim Oriente e Jardim América. Com a criação do novo eixo de ligação, foram construídas rotatórias nas ruas Taru e Rosário.

Melhorias

O pacote de contrapartidas também inclui melhorias viárias nas avenidas Bacabal e Madagascar, marginais da Estrada Velha Rio/São Paulo. A rua Bacabal recebeu obras de alargamento e a criação de novo retorno. A rua Madagascar recebeu a implantação de travessia elevada, próxima a escola estadual Benedito Matarazzo. Melhorias viárias também foram realizadas na rua Arequipa.

O pacote inclui ainda a destinação de 20 abrigos para passageiros de ônibus e melhorias nas sinalizações horizontais e verticais no bairro Jardim Oriente para compatibilização com os novos viários implantados.