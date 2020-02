Fabiola Molina é nomeada para a Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social

O Diário Oficial da União desta quarta-feira, 5 de fevereiro, trouxe a nomeação da paulista Fabiola Pulga Molina, de 44 anos, para exercer a função de titular da Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social. A pasta, vinculada à Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, é responsável pela formulação e implementação de programas esportivos-educacionais, de lazer e de inclusão social, em parceria com estados, municípios e o Distrito Federal.

Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social

As ações são voltadas para crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, além de pessoas com deficiência, e sempre com o foco no exercício de uma cidadania ativa, com ênfase na população de regiões com alta vulnerabilidade social. A pasta também atua no incentivo a eventos e competições escolares e de participação. Entre 2017 e 2019, 200 mil pessoas foram beneficiadas pelos programas e projetos da SNELIS, em 230 municípios de todo o país. Entre os programas mais conhecidos da pasta estão o Segundo Tempo, o Programa Esporte e Lazer da Cidade e o Brincando com Esporte.

Fabiola Molina



Natural de São José dos Campos (SP), Fabiola Molina tem um largo currículo de serviços prestados ao esporte brasileiro, em especial na natação. Como atleta, representou o Brasil em três edições de Jogos Olímpicos, em Sidney, na Austrália (2000), em Pequim, na China (2008) e em Londres, na Inglaterra (2012). Fabiola também tem no currículo 12 participações em mundiais de natação, com presença em oito finais. Conquistou ainda quatro medalhas, uma prata e três bronzes, em Jogos Pan-Americanos disputados entre 1995, em Mar del Plata, na Argentina, e Guadalajara, no México, em 2011. Especialista nos 100m costas, foi campeã da prova na edição de 2011 dos Jogos Mundiais Militares, disputada no Rio de Janeiro. Para completar, somou 51 medalhas em etapas da Copa do Mundo e foi 110 vezes campeã brasileira absoluta.

Fabiola Molina-Foto: Pedro Ramos/ Min. Cidadania



Formada em Artes Cênicas pela Universidade do Tennessee, nos Estados Unidos, Fabiola Molina também tem uma face empreendedora, com uma empresa do ramo de moda esportiva e moda praia e expertise em organização de eventos. Com a experiência adquirida no universo do alto rendimento, atuou como comentarista de natação para canais de televisões abertos e por assinatura em megaeventos, como mundiais, Jogos Olímpicos (2004, em Atenas, e 2016, no Rio de Janeiro) e Jogos Pan-Americanos (Toronto, em 2015).



Ascom – Secretaria Especial do Esporte – Ministério da Cidadania