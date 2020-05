FAAP realiza workshops online para empreendedores

Até sexta-feira (8/5) é possível participar de conversas com especialistas de diversas áreas que falam sobre finanças, inovação, intraempreendedorismo e diversidade nas empresas

O FAAP Business HUB, da Faculdade Armando Alvares Penteado, realiza até sexta-feira (8/5) workshops online – ao vivo, sempre às 18h – com a participação de especialistas de diferentes áreas, que dividem suas experiências com o público.

“Aprendendo com as startups o mindset da inovação”

Nesta terça-feira (5/5), o tema é “Aprendendo com as startups o mindset da inovação”. Sob a mediação do professor do FAAP Business Hub, Leandro Queiroz, participam o fundador do Apponte.me, Daniel Godoy, uma das maiores startups de RH do País, e o Head de Operação da Bossanova VC, Rafael Ribeiro. A ideia é discutir o motivo das startups serem tão inovadoras.

“O que é empreender na empresa que trabalho: intraempreendedorismo na veia”

Na quarta-feira (6/5), o professor Leandro conversa com o empreendedor Augusto Aielo, CEO da Soul Urbanismo e um dos selecionados para a lista Forbes Under 30, e com o mentor de startups Allen Ferraudo, gerente- geral da Associação Comercial dos Jardins e do Itaim e Lead Implementer da ISO56002. O tema do dia será “O que é empreender na empresa que trabalho: intraempreendedorismo na veia”.

“Diversidade nas Empresas e Mulheres Empreendedoras”

No dia seguinte (7/5), para falar sobre “Diversidade nas Empresas e Mulheres Empreendedoras”, a FAAP convida a fundadora da ONELADY, startup reconhecida por contar histórias de mulheres diversas, Délia Zefiro, que possui mais de 20 anos trabalhando em ecossistemas de multinacionais, e Monica Queiroz, executiva com mais de 20 anos em multinacionais e consultora do World Water Council para o Fórum Mundial da Agua Brasil/Rumo Brasília.

“Finanças descomplicadas para empreendedores descomplicados”

Para fechar a semana, no dia 8/5, a conversa será sobre “Finanças descomplicadas para empreendedores descomplicados”. Os convidados conversam sobre precificação, margem de ganho e cálculo de lucro.

Ainda é possível participar. Basta fazer a inscrição para receber por e-mail a confirmação com o link para entrar na sala. Mais informações pelo e-mail empreendedorismo@faap.br.

Confira a programação:

Data: até 8/5

Horário: das 18h às 19h30

Inscrição: htt ps://central.faap.br/empreendedorismo/eventos-descricao-novo.asp?cod=203

Informações: empreendedorismo@faap.br

Ao fazer a inscrição, o participante receberá o link para assistir ao evento gratuitamente

