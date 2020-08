FAAP CONTA COM NOVO GESTOR EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

O economista e professor de Marketing e Liderança Rodolfo Arantes assumiu a gestão da Faculdade Armando Alvares Penteado (FAAP) em São José dos Campos. O executivo compartilhará a experiência de mais de 20 anos de atuação no setor educacional e empresarial.

Rodolfo Arantes

“Chego com a missão de oferecer programas de formação executiva alinhados com a demanda das empresas da região do Vale do Paraíba, como o curso de Gestão de Processos Lean. Mas também buscaremos entender as necessidades do mercado, trazendo para a região o know how da instituição em áreas de Artes e Moda, por exemplo, em um trabalho que amplie a sinergia com a sede, em São Paulo”, ressalta.

A ampliação da lista de cursos livres e de curta duração também será uma de suas metas, tendo em vista a necessidade dos profissionais em fazer cursos rápidos para atualizar conhecimentos ou entender novos conceitos, diante da dinâmica do mercado de trabalho.

Perfil

Rodolfo Arantes é economista, com pós-graduação em Administração de Empresas e MBA em Gestão Estratégica de Negócios. Executivo com passagens por empresas como Embraer, Orbisat da Amazônia, Grupo Vitae Brasil e Rede SAGA, também é palestrante empresarial, coach executivo internacional e membro da Sociedade Latino Americana de Coaching.

FAAP São José dos campos

A FAAP São José dos campos atua na cidade há 15 anos – agora em nova sede, no Jardim Aquarius – com programas de pós-graduação e cursos de curta duração em diversas áreas, além de programas personalizados, que podem ser ministrados in company.

Prof. Rodolfo Arantes-FAAP SJC -Foto: Fernando Silveira

Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP)

Sustentada em três pilares: tradição, cultura e inovação, a FAAP é hoje um grande polo de educação, com Ensino Médio, 19 cursos de graduação, nas áreas de Exatas e Humanas, pós-graduação, cursos de aperfeiçoamento de curta-duração, além de programas de idiomas, intercâmbio e eventos de alto nível que complementam a formação do aluno. Além de São Paulo, a FAAP está presente em São José dos Campos, em Ribeirão Preto e em Brasília.