Exposição “De 100 a 1000” chega à última semana de exibição na Galeria Poente, em São José

A exposição gratuita “De 100 a 1000” chega à sua última semana de exibição na Galeria Poente, em São José dos Campos. A mostra é composta por uma seleção de mais de 100 obras de diversos artistas emergentes que expõem no Brasil e exterior e será encerrada no dia 18 de janeiro.

“De 100 a 1000” chega a sua quarta edição, com a participação de 29 artistas selecionados e sete convidados, sendo pela primeira vez exibida em uma galeria no Vale do Paraíba. A mostra pode ser visitada de terça a sexta-feira, 13h às 19h e sábado, das 10h às 13h.

“De 100 a 1000”

A primeira edição de exposição aconteceu em 2015, com o intuito de aproximar os trabalhos de artistas emergentes aos colecionadores e apreciadores de arte com obras de valores acessíveis, de R$100 a R$ 1.000, em sua maioria, bidimensionais, em pequenos e médios formatos.

Esta edição foi realizada a partir de uma seleção de obras do edital promovido pela Galeria Tato, que contou com mais de 100 participantes de todo o Brasil. Esta exposição ocorreu simultaneamente na Galeria Poente e New Gallery, localizada em São Paulo, onde estão expostas, aproximadamente, 252 obras das 360 selecionadas. A exposição na New Gallery encerrou em 21 de dezembro.

Galeria Poente

Localizada na Avenida Anchieta, região central da cidade, sob o comando do empresário Paulo Henrique Rosa, a Galeria Poente visa a venda de obras de arte, promover encontro entre artistas, além de contribuir culturalmente para a cidade de São José dos Campos. Com um projeto arquitetônico pensado para exposições de artes, a Poente exibe artistas contemporâneos que trabalham com os mais diversos suportes (pintura, desenho, fotografia, escultura, entre outros). Além disso, o espaço é utilizado para realização dos mais diversos eventos culturais e corporativos.