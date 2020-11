Exposição da Turma da Mônica com iniciativa Verificado chega às estações Brooklin e São Paulo-Morumbi

Iniciativa global da Organização das Nações Unidas (ONU) para combater a desinformação na pandemia do novo coronavírus, o projeto Verificado, a Mauricio de Sousa Produções, a ViaQuatro e a ViaMobilidade realizam a exposição “Informações Salvam Vidas” com a Turma da Mônica, que entra agora na reta final. A mostra, que traz como principal mensagem a importância de disseminar orientações educativas e precisas sobre os cuidados que devem ser tomados para a proteção contra a COVID-19, entra em cartaz nas estações de metrô São Paulo-Morumbi, na Linha 4-Amarela, e Brooklin, na Linha 5-Lilás, onde fica até dia 17 de dezembro.

Turma da Mônica

Estátuas da Mônica, Cebolinha, Magali, Cascão, Jeremias, Luca, Dorinha, Franjinha e outros personagens, além de painéis informativos ilustrados, estimulam cuidados de higienização das mãos e uso de máscara, além de orientar na escolha dos cuidados e onde eles devem ser tomados. O público poderá aprender um pouco mais sobre a diferença entre distanciamento social, quarentena e isolamento, além de dicas de atenção aos sintomas e sobre a transmissão do vírus. As informações contidas na exposição têm como referência as diretrizes divulgadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e por outras agências da ONU.

A mostra é resultado da colaboração entre o Projeto Verificado , a campanha Juntos Contra O Coronavírus, da Mauricio de Sousa Produções (MSP), e as ações de conscientização das concessionárias ViaQuatro e ViaMobilidade, responsáveis pela operação e manutenção das linhas 4-Amarela e 5-Lilás de metrô, respectivamente.

O projeto Verificado, coordenado no país pelo Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil (UNIC Rio), em nome das Nações Unidas, conta com a colaboração da Purpose, uma das maiores organizações de mobilização social do mundo, e com apoio de articulação do NEXUS, movimento global que facilita espaços de encontro entre as novas gerações de filantropos, empreendedores sociais e investidores de impacto.

Exposição “Informações Salvam Vidas” com a Turma da Mônica e Verificado nas estações de metrô de São Paulo-Foto | Mariana Pekin

Exposição Projeto Verificado – Informações Salvam Vidas

Linha 4-Amarela de metrô: Estação São Paulo-Morumbi – de 1 a 17 de dezembro

Linha 5-Lilás de metrô: Estação Brooklin – de 1 a 17 de dezembro

* O horário da exposição varia conforme fechamento e abertura das estações de metrô.

Sobre o Verificado: O projeto Verificado é uma iniciativa global da ONU que tem o objetivo de combater a infodemia de desinformação em meio à pandemia, compartilhar informações que salvam vidas e orientações baseadas em fatos e histórias do melhor da humanidade. O site Verificado traz uma galeria de informações verificadas e transmitidas pelas Nações Unidas. Na busca de inundar os canais de comunicação, as mensagens são baseadas em três frentes: Ciência – para salvar vidas, Solidariedade – para promover cooperação local e global, e Soluções – para defender o apoio a populações impactada. Acesse: www.compartilheverificado.com.br.

ViaQuatro

ViaQuatro é a concessionária responsável pela operação e manutenção da Linha 4-Amarela de metrô de São Paulo e o primeiro contrato de PPP (Parceria Público-Privada) assinado no país. Na América Latina, a Linha 4-Amarela é pioneira no uso do sistema driverless, operação automática sem a presença de condutor dentro do trem, que permite a supervisão permanente de velocidade, conferindo mais segurança e precisão à operação.

ViaMobilidade

A ViaMobilidade é a concessionária responsável pela operação e manutenção das linhas 5-Lilás de metrô e 17-Ouro de monotrilho em São Paulo. A Linha 5-Lilás é composta por 17 estações e atende a Zona Sul de São Paulo, de Capão Redondo a Chácara Klabin. Ela se integra ao Metrô na Estação Santa Cruz (Linha 1-Azul) e na Estação Chácara Klabin (Linha 2-Verde) e à CPTM (Linha 9-Esmeralda) na Estação Santo Amaro. Já a Linha 17-Ouro, quando concluída pelo Governo do Estado de São Paulo, terá oito paradas entre as estações Morumbi e Jardim Aeroporto, com integrações à Linha 5-Lilás, na Estação Campo Belo, e com a Linha 9-Esmeralda da CPTM, na Estação Morumbi.