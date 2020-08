EXPANDINDO O FUTURO | Santos sediará festival internacional de criatividade, inovação e sociedade

O CriAtivar (1º Festival Internacional Santista de Criatividade, Inovação e Sociedade) contará com mais de 40 atividades on-line gratuitas, divididas em quatro eixos temáticos: Cidadania Criativa; Tecnologia, Inovação, Negócios e Empreendedorismo; Futuro, Sustentabilidade, Impacto e Cidadania; e Criatividade, Cultura e Arte. Os painéis e debates terão por foco economia criativa e inovadora, além da construção de uma nova sociedade.

De 24 a 27 de setembro, o CriAtivar – que aposta na tendência da dispersão dos grandes centros urbanos, em decorrência do amadurecimento do trabalho remoto – vai reunir nomes como Brian Solis (escritor, antropólogo digital e futurista classificado pela Forbes como uma das mentes de negócio mais criativas e brilhantes do nosso tempo); Domenico De Masi (sociólogo italiano formulador do conceito ócio criativo); Dario Costa (chef, vencedor do Mestres do Sabor); Ana Carla Fonseca (vencedora do Prêmio Jabuti, categoria Economia); Luiza Voll (Contente); Facundo Guerra; Helena Bertho (gerente de comunicação da Coca-Cola); Ana Fontes (empreendedora social RME e IRME, delegada líder BR W20/G20, eleita uma das 20 mulheres poderosas pela Forbes BR 2019, Top Voices LinkedIn 2020); Glamour Garcia (atriz, interpretou Britney na novela A Dona do Pedaço); Watatakalu Yawalapiti (uma das grandes lideranças indígenas no Alto Xingu, protagonista do documentário “Gigantes pela própria natureza”); Luli Radfahrer (professor, Ph.D. em comunicação digital pela ECA-USP, pesquisador, designer e analista de tendências digitais);e Heitor Dhalia (sócio da Paranoid e diretor de filmes como “O Cheiro do Ralo” e “Serra Pelada”), entre outros.

A criatividade irá pautar o futuro. Essa premissa, compartilhada por estudiosos de diversas áreas do conhecimento humano, norteia o 1º Festival Internacional Santista de Criatividade, Inovação e Sociedade. Previsto para acontecer remotamente, com transmissão em plataformas de streaming a partir de Santos, o CriAtivar reunirá – de 24 a 27 de setembro – mais de 40 atividades gratuitas, divididas em quatro eixos temáticos. Especialistas nacionais e internacionais, como Brian Solis e Domenico De Masi, debaterão temas como economia criativa, inovação, construção de uma nova sociedade e novos paradigmas da economia local e mundial. O festival é organizado pela DCovas Projetos Culturais e Corporativos, LAB 4D e Zopp Criativa; a curadoria é do Atelier do Futuro e realização do Governo do Estado de São Paulo, via PROAC.

O evento CriAtivar surge como uma convergência com a Santos Criativa – selo adotado pela cidade em 2015, quando passou a integrar a Rede de Cidades Criativas da Unesco, na categoria Cinema. Em 2020, a cidade realizaria, pela primeira vez na América Latina, o Encontro Anual da Rede de Cidades Criativas das Organizações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Diante da pandemia, que demandou o cancelamento de atividades presenciais, o 1º Festival Internacional Santista de Criatividade, Inovação e Sociedade se estabelece como alternativa qualificada e disruptiva, muito alinhada ao vanguardismo de Santos.

Para Denise Covas, uma das organizadoras do evento, Santos sempre foi marcada pela vanguarda por ser aberta para o mundo. “A cidade sempre acolheu pessoas de diferentes nacionalidades, que buscavam oportunidades para empreender a própria vida e criar negócios. Ao longo da história, está no DNA de Santos ser disruptiva nos temas e nos costumes. O CriAtivar vai explorar exatamente essas possibilidades santistas. Olhando e integrando o mundo; reconhecendo as próprias potencialidades, queremos provocar reflexões, sobretudo, associadas à economia criativa e à inovação. Esse olhar para dentro e para fora é essencial para repensar novos caminhos para a sociedade”, afirma Denise.

De acordo com a executiva, a ênfase na economia criativa está baseada no potencial de negócios do setor. O mapeamento Indústria Criativa no Brasil mostra que o PIB Criativo totalizou R$ 171,5 bilhões, em 2017, representando 2,61% de toda a riqueza produzida no território nacional e contando com mais de 800 mil trabalhadores formais no período. “Essa pesquisa da Firjan Senai comprova que estamos diante de um setor com grande potencial de contribuir com a economia e gerar empregos”, afirma.

Danilo Tavares, fundador da Zopp Criativa, avalia que o Criativar será uma oportunidade de trocar experiências com iniciativas inovadoras e disruptivas – seja nas periferias ou nos centros econômicos nacionais e internacionais, nos festivais ou no cinema, nas startups ou nas usinas criativas ou nos empreendimentos solidários, na arquitetura ou no design. “O slogan Expanda a sua visão de futuro é um convite para acreditar no poder da criatividade e do diálogo para a construção de novas possibilidades de relacionamentos de consumo, de trabalho e renda, de negócios e de mundo. Esse é o momento para sonharmos e desenharmos o futuro”, pontua.

O evento tem a cocuradoria de Mariana Nobre, gestora do Atelier do Futuro. Santista – especialista em novos cenários culturais, inovação em tendências –, ela lembra que é importante evidenciar o que fez Santos conquistar a escolha da Cidade Criativa para sediar o Encontro Anual da Rede de Cidades Criativas da Unesco. “A proposta da cidade tem como tema ‘Criatividade, caminho para a Igualdade’, com o objetivo de demonstrar o poder da criatividade e da cultura como fatores de desenvolvimento social, urbano e econômico sustentável para a redução das desigualdades no mundo. Esse é um tema de extrema importância para a reconstrução econômica da cidade em um cenário pós-pandemia; por isso, está em total consonância com a proposta do Criativar”, reforça.

EIXO 1 | CIDADE CRIATIVA

_De uma economia criativa a uma cidade criativa: alternativas de desenvolvimento econômico.

_Negócios criativos e requalificação urbana.

_Entendendo os movimentos #beofficeless e #foracidadegrande: a diáspora dos criativos.

_A força da identidade local: hiperlocalismo e place branding.

_Centro: um polo criativo.

_Usinas criativas para um mundo pós-covid.

_Cidade criativa para além do empreendedorismo branco.

EIXO 2 | TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, NEGÓCIOS E EMPREENDEDORISMO

_Canabusiness: a revolução canábica.

_Para além dos unicórnios: cases de startups santistas.

_Economia prateada: a revolução da longevidade.

_Desafios das mulheres no empreendedorismo.

_Empregabilidade e empreendedorismo trans.

EIXO 3 | FUTURO, SUSTENTABILIDADE, IMPACTO E CIDADANIA

_Agenda 2030: compromissos com o milênio, entendendo as ODS da ONU.

_Laboratórios cívicos: a imaginação coletiva.

_O poder do brincar: da saúde mental à transformação social.

_Renda básica universal: equidade para o futuro.

_Arqueologia do futuro: Santos, historicamente criativa.

_Dinheiro para um novo mundo: moedas sociais e novas visões de crédito.

_Liberte o futuro: a desigualdade global é hostil para as futuras gerações.

_ Afrofuturismo: um lúcido paradigma para o futuro.

_Humanismo urgente: as questões fundamentais para o porvir.

_O futuro do trabalho e o trabalho do futuro.

_A inovação está na natureza: olhares da agricultura urbana, da ecogastronomia e da biomimética.

_Mobilidade e inclusão.

_Financiando projetos: match de investidores, matchfunding e leis de incentivo.

EIXO 4 | CRIATIVIDADE, CULTURA E ARTE

_É possível ensinar criatividade?

_Criatividade na quebrada: do Vale do Silício ao Vale do Silêncio.

_Ócio e tempo livre: de subversivos a revolucionários.

_Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na Moda.

_Resistentes e Inovadores: os livreiros no mundo dos algoritmos e dos e-books.

_Mercado da voz: você já pensou em usar a sua?

_Desafios da equidade na produção cultural.

_O movimento maker e a construção de novas realidades.

_Novos papéis dos influenciadores digitais.

_As reinações da gastronomia: como o que está no nosso prato revela o espírito do nosso tempo?

_A era da curadoria.

_Empreendendo na música.

_Como transformar Santos em um polo do audiovisual?

_Audiovisual expandindo: realidade virtual e aumentada, animação; games e video mapping.

_Cinema nacional: rumos e resistências.

PARTICIPANTES

Data: de 24 a 27 de setembro

Data: de 24 a 27 de setembro

Transmissão: redes sociais do CriAtivar (@festivalcriativar)

Organização: DCovas Projetos Culturais e Corporativos, LAB 4D e Zopp Criativa Cocuradoria: Atelier do Futuro

Realização: Governo do Estado de São Paulo | PROAC

SOBRE O FESTIVAL CRIATIVAR | Organizado pela DCovas Projetos Culturais e Corporativos, LAB 4D e Zopp Criativa – com curadoria do Atelier do Futuro e realização do Governo do Estado de São Paulo, via Programa de Ação Cultural (PROAC) –, o Festival Internacional Santista de Criatividade, Inovação e Sociedade foi pensado para colaborar com o ecossistema de Economia Criativa. O evento acontece em convergência com a Santos Criativa, selo adotado pela cidade. Em 2015, o município passou a integrar a Rede de Cidades Criativas da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), na categoria Cinema. De 24 a 27 de setembro, a partir da cidade e para o mundo, serão transmitidas mais de 40 atividades gratuitas como painéis, mostra de design e bate-papos. A programação on-line está alinhada a quatro eixos temáticos: Cidade Criativa; Tecnologia, Inovação, Negócios e Empreendedorismo; Futuro, Sustentabilidade, Impacto e Cidadania; e Criatividade, Cultura e Arte.