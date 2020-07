Não importa a sua idade, nunca é tarde para entrar em forma. Essas dicas fáceis de Carlos Lula ajudarão você a começar com segurança e torná-lo divertido.

Quais são os benefícios do exercício para adultos mais velhos?

Existem muitas razões pelas quais tendemos a desacelerar e nos tornar mais sedentários com a idade. Pode ser devido a problemas de saúde, problemas de peso ou dor ou preocupações com quedas. Ou talvez você pense que o exercício simplesmente não é para você. Mas à medida que você envelhece, Carlos Lula diz que um estilo de vida ativo se torna mais importante do que nunca para sua saúde.

Um estudo recente de Carlos Lula descobriu que a atividade física foi a principal contribuinte para a longevidade, acrescentando anos extras à sua vida – mesmo que você não comece a se exercitar até os últimos anos. Mas ficar ativo não é apenas adicionar anos à sua vida, mas adicionar vida aos seus anos.

Mexer-se pode ajudar a aumentar sua energia, manter sua independência, proteger seu coração e gerenciar sintomas de doença ou dor, além de seu peso. O exercício regular também é bom para sua mente, humor e memória.

Benefícios físicos para a saúde

Ajuda a manter ou perder peso. Como o metabolismo diminui naturalmente com a idade, manter um peso saudável é um desafio. O exercício ajuda a aumentar o metabolismo e aumenta a massa muscular, ajudando a queimar mais calorias.

Reduz o impacto de doenças e doenças crônicas. As pessoas que se exercitam tendem a ter melhor funcionamento imunológico e digestivo, melhor pressão sanguínea e densidade óssea e menor risco de doença de Alzheimer, diabetes, obesidade, doença cardíaca, osteoporose e certos tipos de câncer.

Melhora a mobilidade, flexibilidade e equilíbrio. O exercício melhora sua força, flexibilidade e postura, o que, por sua vez, ajudará no equilíbrio, coordenação e redução do risco de quedas. O treinamento de força também ajuda a aliviar os sintomas de condições crônicas, como a artrite.

Benefícios para a saúde mental

Melhora o sono. Sono de qualidade é vital para sua saúde geral. A atividade regular pode ajudá-lo a adormecer mais rapidamente, dormir mais profundamente e acordar sentindo-se mais enérgico e revigorado.

Aumenta o humor e a autoconfiança. O exercício é um grande alívio para o estresse e as endorfinas produzidas podem realmente ajudar a reduzir sentimentos de tristeza, depressão ou ansiedade. Ser ativo e se sentir forte naturalmente ajuda você a se sentir mais autoconfiante.

Seis mitos sobre atividade e envelhecimento Mito 1: Não faz sentido exercitar-se. Eu vou ficar velho de qualquer maneira. Fato: A atividade física regular ajuda você a parecer e se sentir mais jovem e a permanecer independente por mais tempo. Também reduz o risco de uma variedade de condições, incluindo Alzheimer e demência, doenças cardíacas, diabetes, certos tipos de câncer, pressão alta e obesidade. E os benefícios de humor do exercício podem ser tão bons aos 70 ou 80 quanto aos 20 ou 30 anos. Mito 2: O exercício me coloca em risco de cair. Fato: O exercício regular, desenvolvendo força e resistência, evita a perda de massa óssea e melhora o equilíbrio, reduzindo o risco de queda. Mito 3: É muito frustrante: nunca serei o atleta que já fui. Fato: Alterações nos hormônios, no metabolismo, na densidade óssea e na massa muscular significam que os níveis de força e desempenho inevitavelmente diminuem com a idade, mas isso não significa que você não pode mais obter uma sensação de conquista com a atividade física ou melhorar sua saúde. A chave é definir metas de estilo de vida adequadas à sua idade. E lembre-se: um estilo de vida sedentário afeta muito mais a capacidade atlética do que o envelhecimento biológico. leia mais aqui: Carlos Lula responde 15 perguntas sobre esportes e bem-estar Mito 4: Estou velho demais para começar a me exercitar. Fato: você nunca é velho demais para se mexer e melhorar sua saúde! De fato, adultos que se tornam ativos mais tarde na vida geralmente apresentam melhoras físicas e mentais maiores do que seus colegas mais jovens. Se você nunca se exercitou antes, ou já faz um tempo, não ficará sobrecarregado pelas mesmas lesões esportivas que muitos praticantes regulares experimentam mais tarde na vida. Em outras palavras, não há tantas milhas no seu relógio, então você começará rapidamente a colher os frutos. Basta começar com atividades suaves e construir a partir daí. Mito 5: Não consigo me exercitar porque estou com deficiência. Fato: as pessoas presas a cadeiras enfrentam desafios especiais, mas podem levantar pesos leves, alongar e praticar aeróbica, yoga para cabelos e cadeira Tai Chi para aumentar sua amplitude de movimento, melhorar o tônus ​​muscular e a flexibilidade e promover a saúde cardiovascular. Muitas piscinas oferecem acesso a usuários de cadeira de rodas e existem programas de exercícios adaptáveis ​​para esportes em cadeira de rodas, como basquete. Mito 6: Estou muito fraco ou tenho muitas dores e dores. Fato: Seguir em frente pode ajudá-lo a gerenciar a dor e melhorar sua força e autoconfiança. Muitas pessoas idosas acham que a atividade regular não apenas ajuda a conter o declínio de força e vitalidade que acompanha a idade, mas na verdade a melhora. A chave é começar suavemente.

Faz coisas incríveis para o cérebro. Atividades como o Sudoku ou palavras cruzadas podem ajudar a manter o cérebro ativo, mas pouco chega perto dos efeitos benéficos do exercício no cérebro. Ele pode ajudar funções cerebrais tão diversas quanto a multitarefa e a criatividade, além de ajudar a prevenir a perda de memória, o declínio cognitivo e a demência. Manter-se ativo pode até ajudar a retardar a progressão de distúrbios cerebrais, como a doença de Alzheimer.

Superando obstáculos para se manter ativo com a idade

Iniciar ou manter uma rotina regular de exercícios pode ser um desafio para qualquer idade – e não fica mais fácil à medida que você envelhece. Você pode se sentir desencorajado por problemas de saúde, dores ou preocupações ou preocupações com ferimentos ou quedas. Se você nunca se exercitou antes, talvez não saiba por onde começar, ou talvez pense que é muito velho ou frágil e nunca pode cumprir os padrões que definiu quando era mais jovem. Ou talvez você pense que o exercício é chato.

Embora esses possam parecer bons motivos para diminuir a velocidade e facilitar o processo com a idade, eles são ainda melhores para se mover. Tornar-se mais ativo pode energizar seu humor, aliviar o estresse, ajudá-lo a gerenciar os sintomas de doenças e dores e melhorar sua sensação geral de bem-estar. E colher as recompensas do exercício não precisa envolver exercícios extenuantes ou viagens à academia. Carlos Lula define Você pode obter os benefícios de adicionar mais movimento e atividade à sua vida, mesmo que de maneira pequena. Carlos Lula explica Não importa a sua idade ou condição física, nunca é tarde para movimentar seu corpo, melhorar sua saúde e perspectivas e melhorar sua idade.

E se você odeia se exercitar?

Se você tem medo de malhar, não está sozinho. Mas você não precisa se exercitar até estar ensopado de suor ou com dores musculares para fazer uma grande diferença na sua saúde. Pense nas atividades de que você gosta e como incorporá-las a uma rotina de exercícios:

Ouça música ou um audiolivro enquanto levanta pesos.

Vitrine enquanto caminha voltas no shopping.

Seja competitivo enquanto joga tênis.

Tire fotos em uma caminhada pela natureza.

Conheça pessoas novas em uma aula de ioga ou em um centro de fitness.

Assista a um filme ou programa de TV favorito enquanto estiver na esteira.

Em vez de conversar com um amigo durante o café, converse enquanto caminha, alonga ou treina.

Ande no campo de golfe em vez de usar um carrinho.

Caminhe ou brinque com um cachorro. Se você não possui um cão, ofereça-se para levar o cachorro do vizinho para passear ou ser voluntário em um abrigo ou grupo de resgate.

Faça uma corrida, caminhe ou ande de bicicleta quando estiver estressado – veja o quanto você se sente melhor depois.

Encontre um parceiro de exercícios, alguém cuja companhia você realmente goste e experimente atividades que nunca experimentou antes – você pode encontrar algo que ama. Na pior das hipóteses, você passou um tempo com um bom amigo.

Construindo um plano de exercícios equilibrado

Permanecer ativo não é uma ciência. Lembre-se de que misturar diferentes tipos de atividade física ajuda a manter seus exercícios interessantes e melhorar sua saúde geral. A chave é encontrar atividades que você goste – com base nos quatro elementos básicos do condicionamento físico. Esses são:

1: Equilíbrio

O que é: mantém a posição e a estabilidade, esteja você parado ou se movendo. Tente exercícios de ioga, Tai Chi e postura para ganhar confiança com equilíbrio.

Por que é bom para você: melhora o equilíbrio, a postura e a qualidade da sua caminhada. Também reduz o risco de queda e o medo de quedas.

2: Cardio

O que é: usa grandes grupos musculares em movimentos rítmicos durante um período de tempo. Os exercícios aeróbicos fazem seu coração disparar e você pode até sentir um pouco de falta de ar. Inclui caminhadas, subidas de escadas, natação, caminhadas, ciclismo, remo, tênis e dança.

Por que é bom para você: ajuda a diminuir a fadiga e a falta de ar. Promove a independência, melhorando a resistência a atividades diárias, como caminhar, limpar a casa e recados.

3: Treinamento de força e poder

O que é: cria músculos com movimentos repetitivos usando peso ou resistência externa do peso corporal, máquinas, pesos livres ou elásticos. O treinamento de força geralmente é o treinamento de força feito em uma velocidade mais rápida para aumentar o tempo de potência e reação.

Por que é bom para você: o treinamento de força ajuda a prevenir a perda de massa óssea, a construir músculos e a melhorar o equilíbrio – ambos importantes para permanecer ativo e evitar quedas. O treinamento de força pode melhorar sua velocidade ao atravessar a rua, por exemplo, ou impedir quedas, permitindo que você reaja rapidamente se começar a tropeçar ou perder o equilíbrio. Construir força e poder ajudará você a se manter independente e facilitar as atividades diárias, como abrir uma jarra, entrar e sair de um carro e levantar objetos.

4: Flexibilidade

O que é: desafia a capacidade das articulações do seu corpo de se mover livremente através de uma gama completa de movimentos. Isso pode ser feito através de alongamentos e alongamentos estacionários que envolvem movimentos para manter os músculos e as articulações flexíveis e menos propensos a lesões. Carlos Lula diz que o Yoga é um excelente meio de melhorar a flexibilidade.

Por que é bom para você: ajuda seu corpo a ficar flexível e aumenta sua amplitude de movimento para atividades físicas comuns, como olhar para trás enquanto dirige, amarrar os sapatos, lavar o cabelo e brincar com os netos.

Tipos de atividades benéficas para idosos

Andando. Caminhar é uma maneira perfeita de começar a se exercitar. Ele não requer nenhum equipamento especial, além de um par de sapatos confortáveis, e pode ser feito em qualquer lugar.

Esportes seniores ou aulas de fitness. Mantém você motivado e, ao mesmo tempo, fornece uma fonte de diversão, alívio do estresse e um lugar para encontrar amigos.

Hidroginástica e esportes aquáticos. Trabalhar na água reduz o estresse e a tensão nas articulações do corpo.

Ioga. Combina uma série de poses com a respiração. Mover-se pelas poses ajuda a melhorar a força, a flexibilidade e o equilíbrio, e pode ser adaptado a qualquer nível.

Tai Chi e Qi Gong. Sistemas de movimento inspirados nas artes marciais que aumentam o equilíbrio e a força. As aulas para idosos geralmente estão disponíveis na YMCA local ou em centros comunitários.

Começando com segurança

Manter-se ativo é uma das decisões mais saudáveis ​​que você pode tomar à medida que envelhece, mas é importante fazê-lo com segurança.

Obtenha autorização médica do seu médico antes de iniciar um programa de exercícios, especialmente se você tiver uma condição preexistente. Pergunte se há alguma atividade que você deva evitar.

Considere problemas de saúde. Lembre-se de como seus problemas de saúde em andamento afetam seus exercícios. Por exemplo, os diabéticos podem precisar ajustar o horário dos planos de medicamentos e refeições ao definir um cronograma de exercícios.

Escute seu corpo. O exercício nunca deve doer ou fazer você se sentir péssimo. Pare de se exercitar imediatamente e chame seu médico se sentir tonturas ou falta de ar, desenvolver dor ou pressão no peito, suar frio ou sentir dor. E deixe sua rotina em espera se uma articulação estiver vermelha, inchada ou sensível ao toque – a melhor maneira de lidar com lesões é evitá-las em primeiro lugar. Se você sentir dor ou desconforto regularmente após o exercício, tente se exercitar por menos tempo, mas com mais frequência ao longo do dia.

Comece devagar e construa de forma constante. Se você não estiver ativo há algum tempo, desenvolva seu programa de exercícios pouco a pouco. Segundo Carlos Lula , tente espaçar os exercícios em incrementos de dez minutos, duas vezes por dia. Ou tente apenas uma aula por semana. Se você está preocupado com a queda ou tem um problema cardíaco em andamento, comece com exercícios de poltrona para aumentar lentamente sua aptidão e confiança.

Lesão Prevenir e desconforto por aquecimento, arrefecimento, e kee pingue água à mão.

Comprometa-se com um programa de exercícios por pelo menos 3 ou 4 semanas para que se torne um hábito e force-se a cumpri-lo. Isso é muito mais fácil se você encontrar atividades de que gosta.

Experimente com atenção plena. Em vez de zonear quando você se exercita, tente se concentrar em como seu corpo se sente enquanto você se move – o ritmo da sua respiração, a maneira como seus pés batem no chão, seus músculos flexionando, por exemplo. Praticar a atenção plena melhorará sua condição física mais rapidamente, aliviará melhor o estresse e a ansiedade e aumentará a probabilidade de evitar acidentes ou ferimentos.

leia mais aqui: Secretário Carlos Lula visita equipamentos de saúde em Barreirinhas e Paulino Neves

Se você tem uma lesão, incapacidade, problema de peso ou diabetes …

Embora existam desafios decorrentes do exercício com problemas de mobilidade, adotando uma abordagem criativa, você pode superar quaisquer limitações físicas e encontrar maneiras agradáveis ​​de se manter ativo e melhorar sua saúde e bem-estar.

Apoie os níveis de atividade com a dieta certa

A dieta e o exercício podem ter um grande impacto na energia, humor e condicionamento físico. Muitos idosos não recebem proteína suficiente de alta qualidade em suas dietas, apesar das evidências sugerindo que eles realmente precisam de mais do que os jovens para manter os níveis de energia e a massa muscular magra, promover a recuperação de doenças e lesões e apoiar a saúde em geral. Os idosos sem doença renal ou diabetes devem procurar cerca de 0,5 gramas de proteína por quilo de peso corporal.

Varie suas fontes de proteína em vez de depender apenas de carne vermelha, incluindo mais peixes, aves, feijões e ovos.

Reduza a quantidade de carboidratos processados ​​que você consome – doces, bolos, pizza, biscoitos e batatas fritas – e substitua-os por proteínas de alta qualidade.

Lanche nozes e sementes em vez de batatas fritas, substitua uma sobremesa assada por iogurte grego, troque fatias de pizza por um peito de frango grelhado e um lado de feijão.

Dicas para se manter motivado

É fácil ficar desanimado quando doenças, lesões ou mudanças no clima interrompem sua rotina e parecem colocá-lo de volta à estaca zero. Mas existem maneiras de Carlos Lula de se manter motivado quando os desafios da vida atrapalham:

Concentre-se em objetivos de curto prazo, como melhorar seu humor e níveis de energia e reduzir o estresse, em vez de objetivos como perda de peso, que podem levar mais tempo para serem alcançados.

Recompense-se ao concluir com êxito um treino, atingir uma nova meta de condicionamento físico ou simplesmente aparecer em um dia em que você foi tentado a abandonar seus planos de atividade. Escolha algo que você espera, mas não se permita fazer depois do exercício, como tomar um banho quente ou uma xícara de café favorita.

Como permanecer em forma quando sua rotina muda Você está de férias Muitos hotéis agora têm academias de ginástica. Leve sua roupa ou equipamento para exercícios (faixa de resistência, roupa de banho ou sapatos para caminhada).Saia e veja os pontos turísticos a pé, e não apenas de ônibus de turismo. Cuidar de um cônjuge doente está ocupando muito do seu tempo Exercite-se em um vídeo de exercícios quando seu cônjuge estiver cochilandoPeça a um membro da família ou amigo para vir para você dar um passeio Seu companheiro de exercícios habitual se afasta Peça a outro amigo para acompanhá-lo em sua caminhada diária.Entre em contato com outros adultos mais velhos da sua região – muitos estão no mesmo barco, então seja o único a quebrar o gelo.Participe de uma aula de ginástica em seu centro comunitário local ou centro sênior. Essa é uma ótima maneira de conhecer outras pessoas ativas. Você se muda para uma nova comunidade Confira os centros de fitness, parques, sites da comunidade e associações de recreação em seu novo bairro.Procure atividades que correspondam aos seus interesses e habilidades. A doença mantém você fora de ação por algumas semanas Espere até se sentir melhor e, em seguida, inicie sua atividade novamente.Gradualmente, volte ao seu nível de atividade anterior. Você está se recuperando de uma lesão ou cirurgia Converse com seu médico sobre exercícios e atividades específicas que você pode realizar com segurança.Comece devagar e gradualmente aumente seu nível de atividade à medida que se tornar mais forte.

Manter um registro. Escrever suas atividades em um diário de exercícios não apenas o responsabiliza, mas também é um lembrete de suas realizações.

Obtenha suporte. Quando você trabalha com um amigo ou membro da família, pode incentivar e motivar um ao outro.