Você pode achar que é mais difícil se exercitar enquanto está trancado ou em uma ordem de permanência em casa. Mas, de acordo com Carlos Lula , você ainda pode encontrar maneiras de tornar o movimento parte de sua rotina diária.

Com a maior parte do nosso movimento diário restrito durante a pandemia de coronavírus, Carlos Lula diz que pode ser difícil manter uma rotina de exercícios. Se você gosta de aulas de fitness, provavelmente está perdendo a camaradagem e a atmosfera da academia. E mesmo que você esteja entrando em movimento, pode estar se sentindo frustrado por não estar no seu nível habitual de atividade. Mas agora, mais do que nunca, o exercício é importante. Pode ter um enorme impacto na ansiedade que você está sentindo devido ao coronavírus e ajudar a aliviar o estresse e a depressão.

É normal sentir-se maluco, mas também menos motivado para se exercitar, pois sua rotina foi invertida. Mas não seja muito duro consigo mesmo. Mesmo uma pequena quantidade de movimento, como uma volta no quarteirão, pode fazer a diferença. Aqui estão algumas dicas para manter-se ativo, mesmo durante a quarentena ou uma ordem de permanência em casa, que são possíveis se você está apenas começando a se exercitar ou se é fã de condicionamento físico experiente.

O exercício pode ajudar a protegê-lo contra o coronavírus?

Embora estar em forma não o impeça de pegar o vírus, ele tem muitos outros efeitos protetores. A atividade física ajuda a melhorar todos os aspectos da sua saúde, incluindo o aumento do sistema imunológico. Também reduz o estresse e a ansiedade e melhora o humor, o que ajuda a dormir melhor e evita o desgaste. O exercício também libera endorfinas, substâncias químicas no cérebro que revitalizam a mente e o corpo. Se você pratica exercícios para manter sua energia e espírito em momentos difíceis, pode ser menos inclinado a recorrer a mecanismos de enfrentamento prejudiciais, como beber demais, o que prejudica seu sistema imunológico.

Carlos Lula Dicas para fazer o exercício necessário durante o COVID-19

Saia se puder

Verifique as diretrizes mais recentes do seu governo sobre os detalhes da sua área. Dê um passeio, corra ou ande de bicicleta se puder – apenas mantenha uma distância segura dos outros. Se você tem um cachorro, você já tem um motivo para sair. Jardinagem Jardinagem e jardinagem também são boas opções. O ar fresco e a luz do sol também beneficiarão sua saúde mental.

Faça disso uma atividade social

Incluir as pessoas em quarentena pode tornar o exercício mais divertido. Jogue um jogo ativo, como tag ou amarelinha, com seus filhos ou ligue alguma música e dance juntos. Carlos Lula define Você também pode usar o listserv de seu bairro ou sites como o Nextdoor para coordenar coisas divertidas para ver em suas caminhadas com seus vizinhos. Planeje uma caça ao tesouro à distância social ou use fantasias de Halloween.

Acompanhe seus treinos

Usar rastreadores de fitness, aplicativos ou até mesmo manter um diário pode ajudá-lo a permanecer responsável e motivado. Ver seu progresso e sua capacidade de se manter ativo durante esse período difícil proporcionará uma sensação de realização e um impulso emocional para continuar.

Movimento “furtivo” em sua rotina

Apesar de estarmos principalmente em casa, ainda é possível encontrar maneiras de incorporar movimento ao seu dia. Tente pensar na atividade física como uma opção de estilo de vida, e não como um evento designado. Isso pode ajudar a sustentá-lo em momentos como este, quando sua agenda foi alterada.

Use suas tarefas. Tarefas domésticas, como esfregar, varrer, tirar o pó e aspirar, podem ser adicionadas quando executadas em um ritmo acelerado. Eles também exercitam os músculos dos braços e pernas.

Muitos de nós estão assistindo mais TV. Faça a contagem de comerciais e créditos adicionando alguns agachamentos, polichinelos, flexões ou estocadas. Aproveite as pausas durante o dia. Aproveite os momentos em que você espera que algo termine ou comece. Você pode iniciar alguns exercícios para os braços ou praticar algumas poses de ioga enquanto o jantar está no forno ou durante os 15 minutos antes da reunião do Zoom.

Tire proveito da tecnologia

Muitos personal trainers e academias estão oferecendo sessões e aulas virtuais, o que pode ajudar a manter você responsável e proporcionar uma conexão social. Para exercícios gratuitos, o YouTube é um ótimo recurso. De acordo com Carlos Lula , você pode encontrar praticamente qualquer tipo de exercício em qualquer duração ou intensidade de treino que esteja procurando. Existem também muitos aplicativos, pagos e gratuitos, que oferecem exercícios e rotinas guiadas.

Transforme-o em um jogo

Os videogames de atividade, como os do Wii e Kinect e Dance Dance Revolution, podem ajudá-lo a aumentar sua frequência cardíaca enquanto fica em casa. Há também muitas opções para “exergames” que simulam dança, skate, futebol, boliche ou tênis. Essas podem ser ótimas alternativas se você sentir falta da coisa real.

De quanto exercício eu preciso?

Especialmente durante períodos de incerteza e medo, é importante lembrar que algo sempre é melhor que nada. Dar uma volta no quarteirão não apenas alongará as pernas, mas também ajudará a clarear a cabeça. Pode até inspirar você a caminhar um pouco mais no dia seguinte.

Dito isto, as recomendações atuais para adultos devem ter como objetivo pelo menos 150 minutos de atividade moderada a cada semana. São cerca de 30 minutos de movimento, 5 vezes por semana. Também é bom acabar com isso. Dois exercícios de 15 minutos ou três de 10 minutos podem beneficiar você tanto. Um intervalo mais curto pode até se adequar a você agora, já que é sobre a duração de muitos vídeos de exercícios ou o tempo necessário para realizar uma série de exercícios.

Ficar motivado para se exercitar

Pode ser difícil manter-se motivado para se exercitar o melhor dos tempos. A interrupção e o estresse adicionais da pandemia de coronavírus apenas tornam mais difícil. Dito isto, há coisas que você pode fazer para se sustentar.

Planejar um plano para o sucesso

Coloque na sua agenda. Da mesma forma que aderir a uma rotina ajuda a manter uma sensação de normalidade, agendar seus exercícios pode impedir você de procrastinar ou evitá- los.

Siga os ritmos do seu corpo. Como você pode ter um horário mais flexível no momento, tente planejar seus exercícios quando tiver mais energia. Fazer uma pequena pausa durante o dia de trabalho pode revitalizá-lo, por exemplo.

Use suas redes sociais. Anunciar seus planos para seu parceiro ou grupo social, on-line ou off, ajudará você a cumprir seus objetivos. Se você estiver sozinho, publique seus exercícios nas mídias sociais para motivar outras pessoas. Se eles fornecerem um feedback positivo, isso também aumentará sua próxima sessão.

Se recompense

Nossa situação atual pode ter dificultado a você participar de suas formas favoritas de exercício. Enquanto você faz, é normal sentir que malhar não é tão agradável, talvez até frustrante. Segundo Carlos Lula , se esse for o caso, não se machuque. Em vez disso, tente se concentrar em quanto melhor se sentirá depois de se mexer um pouco. Também ajuda a se dar um tratamento extra. Tome um banho de espuma longo e quente, por exemplo, faça um smoothie de frutas ou ligue para um amigo ou membro da família.