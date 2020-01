Ex-alunos da UNICAMP criam “Robô Vendedor” que facilita vida de lojistas

Com mais de 130 clientes a startup oferece soluções inteligentes para para melhorar a experiência de compra e ajudar os lojistas a venderem mais

Criada em 2016, pelo ex-alunos da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Victor Hochgreb de Freitas, Samuel Birocchi e Daniel Buglia pós graduado pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, a GoBots – startup de Inteligência Artificial que automatiza os processos de venda online – hoje, conta com mais de 130 clientes como Livraria Saraiva, Fast Shop, Acer, Electrolux, L’Oréal, entre outros.

Formados em Engenharia da Computação, Victor e Samuel, juntamente com Daniel, formado em Administração, apostaram no potencial da Inteligência Artificial em impactar bilhões de pessoas e, após diversos projetos na área perceberam uma grande oportunidade no mercado de vendas online. A startup já realizou cerca de 50 milhões de interações, responsáveis pela economia de mais de 200 mil horas de trabalho dos vendas para os lojistas.lojistas. Além disso, a plataforma já realizou mais de R$ 30 milhões em vendas para seus clientes.

“Robô Vendedor”

O objetivo da empresa é fazer com que o lojista tenha o menor trabalho possível, já que ela mesma fica responsável pela manutenção e treinamento da inteligência artificial. “A nossa ideia é dar mais liberdade para o lojista administrar outras áreas, enquanto nosso ‘Robô Vendedor’ cuida do cliente de forma automática e personalizada”, explica Victor Hochgreb de Freitas, CEO da GoBots.

Robô

O robô personalizado possibilita que os e-commerces atendam os clientes de forma rápida e totalmente automática, gerando aumento na taxa de conversão em mais de 30%. Nos próximos dois anos os fundadores da GoBots pretendem oferecer a solução para toda a América Latina, sendo líderes em inteligência artificial.

GoBots

Imagem de Pete Linforth por Pixabay