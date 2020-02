Evento na Startup São José mostra importância da inovação

Cerca de 200 pessoas compareceram na noite desta sexta-feira (7) ao primeiro evento oficial da Startup São José, o IRG Talks Startups. Com apoio da Prefeitura de São José dos Campos, o evento teve a organização do IRG (Instituto Regeneração Global), startup já presente no núcleo da Startup São José.

Startup São José

A Startup São José fica na antiga Casa do Café, no Parque da Cidade, e é mantida pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico.

IRG Talks Startups

O IRG Talks Startups teve como objetivo dar mais subsídios a atuais e futuros empreendedores em inovação, por meio de startups, com troca de experiências para estratégias de desenvolvimento e captação de investimentos.

O evento contou com palestras, talk show e apresentações de negócios inovadores.

Entre os palestrantes, Bruno Rondani, fundador do 100 Open Startups, considerado maior movimento do Brasil de aproximação de grandes empresas com startups, abordou o tema “Como construir oportunidade de negócios com grandes empresas”.

Ele discorreu sobre o momento de transformação porque tem passado a economia mundial nos últimos anos, inclusive com o fechamento de grandes marcas, e a necessidade, daqui para frente, de ideias inovadoras para suprir as novas demandas do mercado, em todos os segmentos.

Base tecnológica

Como exemplo, ele citou iniciativas inovadoras que já ocorrem por meio de startups brasileiras em áreas como educação, saúde, abastecimento e mobilidade urbana, além de empresas voltadas para constante pesquisa no exterior.

Ele que ressaltou que qualquer nova iniciativa na área do empreendedorismo tem que ter o aparato da base tecnológica, se quiser sobreviver.

O outro palestrante, Paulo Mariotto, representante da Anjos do Brasil no Vale do Paraíba, discorreu sobre “Como ter sucesso na captação e relacionamento com investidor anjo”.

Já Alisson Castro, especialista em inovação e transformação digital, com 20 anos de experiência em inovações usando software, falou sobre a importância de se criar negócios inovadores para conquista de novos mercados.

O mediador do evento foi Fabiano Porto, dirigente do IRG (Instituto Regeneração Global).

IRG

Fundada em São José dos Campos, o Instituto Regeneração Global é uma organização social regulamentada que tem como principal proposta a formação de uma “biblioteca global de soluções” na internet para organização e fácil acesso aos responsáveis por todas as iniciativas que contribuem para o equilíbrio do planeta e sociedade.

O portal, disponível em 14 línguas, já conta com mais de 500 soluções inseridas de forma colaborativa, sendo cada uma delas apresentada em página exclusiva com nome, e-mail, telefone para contato, site, links de mídias sociais, descritivo em texto, fotos, vídeos e localização no mapa.

Mobilidade e Futuro

Na próxima quarta-feira (12), a Startup São José sedia um novo evento voltado para empreendedores. O workshop Mobilidade e Futuro está com inscrições abertas e é aberto a todos os interessados. O evento vai ocorrer das 14h às 17h30.

Mais informações

cassia@sentran.com.br ou (12) 99667-3441

Casa do Café

Localizada nas instalações da antiga Casa do Café, no Parque da Cidade, foi inaugurada no local, em outubro último, a Startup São José. A Prefeitura investiu cerca de R$ 400 mil para adequação do prédio.

O novo centro de inovação inicia suas atividades com empresários que estão ocupando as instalações para desenvolvimento em TI (Tecnologia da Informação) e, ainda, outros empreendedores com propostas com foco em moda, vídeo games e artesanato, entre outras tendências.

O IRG Talks Startups atraiu jovens empreendedores interessados em crescer no mercado por meio da agilidade das startups – Foto: Charles de Moura/PMSJC