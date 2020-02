Evento gratuito em São José dos Campos e Campinas ensina como investir na franquia certa

O Grupo Kalaes, holding de franquias multisetoriais com 26 anos de experiência no setor, realizará nos dias 7 e 14 de março (sábado) um encontro de negócios em São José dos Campos (SP) e Campinas (SP) para falar sobre “Como investir na franquia certa”. A participação é gratuita e as inscrições podem ser feitas online, pelo e-mail eventos@kalaes.com.br ou pelo telefone 11 96795-3217.

No dia 7 o encontro será realizado no hotel Novotel São José dos Campos, na avenida doutor Nelson d’Ávila, 2200, no bairro Vila das Acácias, das 9h às 13h; já no dia 14 será em Campinas no hotel Nacional Inn, na avenida Benedito de Campos, 35, bairro Jardim do Trevo, das 9h às 13h. As vagas são limitadas.

“Como investir na franquia certa”

Voltado para empresários, empreendedores e investidores, o evento será conduzido por Sidney Eduardo Kalaes, presidente do Grupo e uma das autoridades nacionais no setor de franquias. Serão abordados temas como franchising no Brasil, cuidados ao buscar um novo negócio, segmento de atuação, plano de negócios, suporte e consultoria, capital para investimento, perfil do franqueado, dentre outros.

Outras informações no site do Grupo Kalaes ou no telefone 11 2182-7000.

Grupo Kalaes

O Grupo Kalaes é uma holding de franquias multissetoriais fundada por Sidney Eduardo Kalaes, empresário de sucesso com 26 anos de atuação no segmento. Atualmente, o Grupo conta com as marcas:

Brasil Canadá – Educação Bilíngue

Rede que oferece dois modelos de negócios: a conversão de escolas particulares em bilíngues ou construção de um colégio bilíngue da marca do zero. Fundado em 2000, a marca utiliza um dos métodos de ensino bilíngue mais bem-sucedidos do mundo, que vai desde a educação infantil até o 9º ano, além de outras soluções educacionais para aumentar a eficiência e competitividade da instituição no mercado.

O cantor, músico e compositor Rogério Flausino, vocalista da banda Jota Quest, é sócio da Brasil Canadá, artista influente, renomado e que empreende na Educação por um Brasil melhor. Atualmente, a rede possui 4 unidades.

Instituto Ana Hickmann

Rede de escolas profissionalizantes que atua nas áreas da Beleza, Fotografia e Moda Sustentável, oferecendo os cursos de barbearia, fotografia, design de sobrancelhas, gestão de salão, manicure e pedicure, unhas decoradas, maquiagem, cabeleireiro, moda sustentável e embelezamento do olhar.

Ana Hickmann, além de apresentadora, modelo e empresária de sucesso, é sócia do Instituto, proporcionando muitos diferenciais e crescimento a todos os envolvidos no negócio. Atualmente, a rede possui 8 unidades.

Maislaser

Rede de clínicas de depilação a laser que oferece as melhores e mais acessíveis soluções. Todas as unidades da Maislaser utilizam um aparelho moderno, que pode realizar os procedimentos até em peles bronzeadas pelo sol, além de contar com serviços de tratamentos sob medida e protocolos de aplicação exclusivos.

A empresária e apresentadora Ana Hickmann é sócia da marca, além Wlamir Bello, especialista em orientação empresarial com anos de atuação pelo Sebrae. Atualmente a rede possui 54 franquias.

Odonto Special

Lançada em 2019, a Odonto Special é uma rede de clínicas odontológicas que oferece um atendimento completo e personalizado por um preço justo. Com equipamentos de última geração, promove mais conforto, qualidade e segurança nos tratamentos. A franquia conta com uma série de especialidades, como clínica geral, estética, ortodontia, cirurgias, implantes, periodontia, endodontia, odontopediatria, harmonização facial e próteses. A empresária e apresentadora Sabrina Sato, o Grupo Kalaes e o mestre em Odontologia Felipe de Abreu Jr são sócios da marca.

Site: www.kalaes.com.br