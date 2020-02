Evento em Curitiba discute rumos do mercado imobiliário digital

O reaquecimento do mercado imobiliário aumentou a competição por novos clientes. É fato que os processos de compra e venda de imóveis são conhecidos pelas burocracias e apego a métodos mais tradicionais. A internet mudou a velocidade com que as pessoas se comunicam e a exigência do consumidor agora é muito maior. Assim, pode ser determinante no sucesso de um negócio o investimento em tecnologias que deem dinâmica às negociações. Com objetivo de fornecer ferramentas e digitalizar o mercado de imóveis, o Masters inGaia, organizado pela inGaia, proptech do setor imobiliário, terá sua 5ª edição realizada em Curitiba, no Bourbon Curitiba Convention Center, nos dias 24 e 25 de março.

Reunindo corretores e imobiliárias da região e de todo país, a finalidade é construir conhecimento e discutir novas ideias para o crescimento do setor. Para Edgar Ueda, influenciador apoiador da marca, o evento é uma ótima oportunidade para melhorar o desempenho. “O conhecimento é um acelerador de resultados, quanto mais conhecimento você adquirir, maior será a chance de você acertar e vencer nos negócios, nesse sentido o Masters inGaia pode ser um divisor de águas”, pontua. O consultor imobiliário e escritor do Best Seller Kintsugi – O Poder de dar a volta por cima – se tornou parceiro estratégico da marca e será um dos palestrantes no evento. Ao todo serão 16 horas de atividades, distribuídos em dois dias, com palestras, debates e trilhas de treinamento. São esperados mais de 300 profissionais da área, entre usuários da plataforma e membros do mercado. “Essa é a primeira vez que o evento será realizado em Curitiba. Nosso objetivo é construir conhecimento com profissionais de todo o país. O mercado digital é o próximo passo. É importantíssimo investir nele, caso isso não aconteça é certo que o seu negócio ficará para trás”, afirma Mickael Malka, Presidente da inGaia. As outras edições foram realizadas em grandes polos como Rio de Janeiro, Brasília, Fortaleza e Campinas.

Mercado imobiliário digital

O primeiro dia será exclusivo para clientes da inGaia, tendo como foco principal o treinamento e capacitação de profissionais. Serão duas trilhas, uma para cada sistema. A primeira, com foco no inGaia Imob, trará dicas sobre ferramentas internas e como utilizar todos os módulos do sistema, ajudando a otimizar parcerias, captações e estratégias de divulgação de imóveis. A segunda trilha será voltada ao app inGaia Locação, com função de aprimorar a gestão dos contratos de locação. O segundo dia deve conter palestras e um painel, que contará com importantes players do mercado local, discutindo os rumos do mercado na região e no país como um todo. “Queremos capacitar o profissional para mercado imobiliário, ensinando como extrair o máximo do nosso software. O treinamento é fundamental para isso. Quanto melhor for o uso do sistema, melhor será a captação e alocação de clientes e recursos”, pontua José Eduardo Andrade Junior, CEO da inGaia.

inGaia

Fundada por empreendedores focados em inovação, a inGaia é uma empresa líder em tecnologia de gestão imobiliária. A empresa oferece uma solução completa para corretores e imobiliárias por meio do modelo de negócios SaaS: Software as a Service ou Software como Serviço. Os produtos oferecidos pela inGaia abrangem todas as etapas do segmento desde o comercial como pré-fechamento do negócio, camada de marketing, acompanhamento do cliente e venda do imóvel (CRM), até a gestão de contratos e financeiro (ERP).

Masters inGaia Curitiba

Data: 24 e 25 de março

Local: Bourbon Curitiba Convention Hotel

Ingressos: https://campanhas.ingaia.com.br/mastersingaia

O que está incluso na sua inscrição:

Certificado Master inGaia

Alimentação: Welcome Coffee e Coffee Break

24 de março*:



Trilha inGaia Imob:

Ana Carolina Silva – Supervisora de Customer Success (inGaia)

Rodrigo Moraes – Gerente de Customer Success e Suporte (inGaia)



Trilha inGaia Locação:

Renata Santos – Supervisora de Onboarding (inGaia)

Mariana Lima – Analista de Onboarding (inGaia)

25 de março:

Edgar Ueda, Palestrante, escritor e CEO (Neximob)

Celso Saraiva – CEO (Asa 100)

Aline Borbalan – Diretora de Inteligência (inGaia)

Adriano Cancian – Diretor de Novos Negócios (inGaia)

*Mais palestrantes ainda devem ser confirmados.