Etec Jaraguá cria robô autônomo que facilita trabalho na lavoura

O potencial agrícola de determinadas regiões do País e a relevância dessa atividade para a economia brasileira inspiram jovens a desenvolver soluções para o setor. Um desses exemplos está no projeto criado pelos alunos como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de Eletrotécnica da Escola Técnica Estadual (Etec) Jaraguá, localizada na zona norte da Capital, com a proposta de apoiar o agricultor durante o plantio, desonerando o trabalhador rural de funções como arar a terra, compactar e adubar o solo e plantar sementes. O equipamento é um robô autônomo que atende por Raalph.

Etec Jaraguá

Segundo o orientador do grupo e responsável pelo projeto, Jean Mendes, Raalph foi programado para trabalhar em pequenas lavouras de hortaliças de forma autônoma. “Além das tarefas mais básicas de plantio, o protótipo conta com um dispositivo de segurança capaz de detectar a presença de um animal ou pessoa na rota planejada evitando acidentes”, afirma Mendes.

A experiência proporcionou aos jovens a oportunidade de ter um primeiro contato com a pesquisa científica e com o desenvolvimento de projetos, além de adquirir competências com a criação do protótipo. A construção do Raalph envolveu conhecimentos e habilidades multidisciplinares, além de elementos da metodologia do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e da área de Automação e Robótica. O grupo responsável pelo projeto é formado pelos alunos Luidy Henrique, Marlon Welles, Pablo Santos e Thiago Cherry.

Robô

Como demonstração do reconhecimento do trabalho, em 2019 o robô autônomo agrícola foi selecionado para participar da terceira Semana da Educação Ciência e Tecnologia Júnior (Sedcitec JR), do Instituto Federal de São Paulo. A Etec Jaraguá participou da Sedcitec JR com outro projeto que era um aparelho construído para auxiliar a reabilitação de pessoas com dificuldade de mobilidade. O Centro Paula Souza esteve representado ainda com projetos de mais duas Etecs: Irmã Agostina, da Capital, e Prof. André Bogasian, de Osasco.

Projeto desenvolvido pelos alunos do curso técnico de Eletrotécnica visa apoiar agricultores durante o plantio | Foto: Divulgação

Centro Paula Souza

