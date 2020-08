Estréia #NovoNormal falando de inovação profissional em lives nas praias do Guarujá com a atriz internacional de cinema Cris Lopes

Moradora do Guarujá, a apresentadora e atriz internacional de cinema premiada Cris Lopes vem inovando no Brasil em tempos de pandemia. Com as filmagens adiadas de 3 longas metragens, entre eles, o longa policial Metrópole 153 que atuará com Jackson Antunes de Valério Salazar, Cris Lopes está apresentando chamadas de jornais e programas de entretenimento em rádios no Brasil e estreou o programa #NovoNormal em lives nas praias do Guarujá falando sobre inovação profissional.

“No momento atual é essencial se reinventar profissionalmente e diversificar os talentos para se adaptar às novas necessidades do mercado de trabalho na pandemia” (comenta a atriz)

Cris Lopes

A apresentadora e atriz internacional de cinema Cris Lopes vem surpreendendo o público brasileiro com novas propostas de conteúdo incluindo dicas e adaptações necessárias em tempos de pandemia.

Conhecida pelas inovações constantes, a artista brasileira multilíngue que trocou a televisão pelo cinema há 10 anos para se especializar como atriz internacional na Inglaterra e frequentou os famosos estúdios cinematográficos europeus onde grandes clássicos do cinema foram rodados como Pinewood Studios England onde Cris filmou, Cinecittà Studios na Itália e a Cité du Cinéma na França, a atriz vem apresentando sua experiência e talento ao público brasileiro.

#NovoNormal

Cris Lopes acaba de estrear seu programa #NovoNormal que aborda o tema da inovação profissional em tempos de coronavírus. A atriz entra ao vivo aos domingos 13h nas praias do Guarujá com o programa transmitido em lives no IGTV do Instagram @crislopes.oficial e no Facebook Live Fan Page @crislopesoficial e interage sobre o tema nos chats com o público. “No momento atual é essencial se reinventar profissionalmente e diversificar os talentos para se adaptar às novas necessidades do mercado de trabalho na pandemia” (comenta a atriz).

A exemplo de sua carreira premiada como atriz de cinema no Brasil com filmagens em sets que incluem locações externas, Cris teve 3 longas metragens nacionais com filmagens adiadas em virtude da pandemia, entre eles, Metrópole 153 – Pela garantia da liberdade, longa com cenas de perseguição policial a ser rodado nas ruas de Goiânia que contracenará com o ator Jackson Antunes com direção de Valério Salazar.

Com a agenda internacional de festivais de cinema e filmagens em longas nacionais adiados temporariamente, Cris Lopes está atuando em diversas rádios FM no Brasil com sua voz nas chamadas das programações nos estados de Santa Catarina (Hit FM e Rio do Oeste FM), Rio Grande do Sul (Kerb FM e Triunfo FM), Pernambuco (Web Rádio Venus) e São Paulo (ATVS Atividade São José do Rio Preto), além da transmissão das rádios online na internet a nível mundial através de seus sites e aplicativos.

Recentemente, a atriz foi jurada e apresentadora de evento online com Sandro Giordani no Festival de Cinema de Bento Gonçalves realizado em julho, incluindo entrevistas e debates com cineastas brasileiros e a Cerimônia de Premiação com entrega dos troféus aos filmes premiados.

Em agosto, Cris Lopes está dublando em português, 6 personagens diferentes, para uma série internacional que será exibida em breve na televisão brasileira.

Cris Lopes

Assistir episódio 2: https://www.youtube.com/watch?v=glg9mSQqpvU

Datas/Horários: AOS DOMINGOS 13h

Local: Guarujá/SP

Canais: Facebook Live Fan Page: www.facebook.com/crislopesoficial

IGTV no Instagram : www.instagram.com/crislopes.oficial