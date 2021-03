Estreia do minidocumentário “Pilim – 60 anos de palhaçada”

No dia 27 de Março, estreia o minidocumentário “PILIM – 60 ANOS DE PALHAÇADA”.

No vídeo, Alain Contal, fala sobre a sua trajetória artística de mais de 60 anos de criação do seu personagem, o Palhaço Pilim, desde a França até chegar a São José dos Campos, e deixa uma mensagem para a nova geração de artistas.

O minidocumentário foi produzido e dirigido por Claudio Capucho.

O projeto é realizado através da Lei Aldir Blanc.

PILIM – 60 anos de palhaçada (minidocumentário)

