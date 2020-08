Coisas estranhas e bizarras vivem acontecendo na natureza e mesmo algumas não tendo nenhuma explicação acabam sendo registradas por pessoas que estavam no lugar certo e na hora certa. Vem comigo que hoje você vai conhecer:

Estranhos fenômenos que ocorreram no mundo – PARTE 2

CABELO DE GELO

Em noites muito frias, nos países mais próximos aos polos, é possível enxergar um dos eventos mais raros do mundo, o cabelo de gelo. Por muitos séculos, os pesquisadores dessa formação cristalina tentaram experimentos ineficazes sobre a explicação desse fenômeno. Somente em 2015 foi que um grupo de cientistas encontraram as respostas sobre sua causa.

Os restos de madeira morta e uma espécie de fungo, quando juntas em locais com baixíssimas temperaturas, transformam o gelo que iria se formar na casca da árvore em fios de gelo ultrafinos. O material que a árvore emite, quando está em decomposição, ajuda a ondular os fios dando um aspecto de cabelo humano.

Os fios se desfazem em algumas horas, e eles são tão finos que sua espessura é cerca de 10 mil vezes menor que seu comprimento.

NUVENS DE LENTE

Aqui temos um evento que mais uma vez foi associado a vida alienígena por causa de seu formato inusitado. As nuvens lenticulares são formadas quando o vento é interrompido por superfícies perpendiculares muito altas como prédios, pontes, montanhas e colinas. Quando o vento encontra um obstáculo muito alto, ele é obrigado a circula-lo formando um redemoinho ao redor da barreira. A depender da velocidade do vento e do tamanho do obstáculo, o redemoinho pode formar ondas úmidas, surgindo às nuvens de lente.

O curioso é que uma nuvem pode ser formada sobre a outra, gerando as chamadas nuvens de onda, se assemelhando ainda mais a um objeto alienígena.

SUPER CÉLULAS

Se algum dia você olhar para o céu e ver uma grande nuvem em formato de ampulheta se aproximando de onde você está, é bom sair correndo e procurar por um abrigo, porque você vai estar vendo uma super célula.

As super células são tempestades raras que são formadas por fortes ventos que contém correntes de ventos rotativas que formam os chamados mesociclones. Essa tempestade pode durar várias horas e gera efeitos devastadores no local que se forma.

A boa notícia para nós, é que ela não costuma se formar nos países da América do sul.

ONDAS EXTRAVAGANTES

Ondas enormes com mais de 20 metros de altura, que surgiriam sem causa aparente e independe da profundidade das águas do local, foram consideradas por muito tempo como história de pescador, até que em 1995 uma onda de mais de 26 metros de altura colidiu com uma plataforma de petróleo do nada, sumindo da mesma forma que apareceu.

As chamadas ondas extravagantes ou ondas anormais se diferenciam das ondas formadas por tempestades ou dos tsunamis por não haver causa visível de sua formação. Por muitos anos cientistas se empenharam para descobrir uma resposta para o surgimento dessas ondas gigantes, até que conseguiram simular sua formação em um laboratório. Essas ondas surgiriam da colisão de outras ondas em ângulos específicos alimentando uma onda maior no meio do mar.

Apesar do experimento, essa teoria nunca pode ser comprovada com uma onda extravagante real, pois esse é um fenômeno extremamente raro de ocorrer e os cientistas seguem sem uma prova concludente.

FLORES DE GELO

Se alguma vez você estiver visitando uma região muito fria, antes das árvores começarem a congelar, então você talvez queira procurar por flores de gelo. Essas flores gélidas são formações do próprio gelo com camadas finas na espessura de cartão de crédito que podem sumir rapidamente.

As flores são formadas quando a temperatura ambiente cai significativamente, congelando o líquido que as árvores exalam naturalmente. Quando o líquido sai das árvores, eles rapidamente se expandem e congelam dando origem as flores de gelo.

Essas flores são únicas entre si, ou seja, nunca uma flor de gelo vai ser completamente igual a outra.

BOLHAS DE METANO CONGELADAS

Semelhante a pequenas águas-vivas congeladas, essas bolhas de gelo se assemelham a pequenos objetos de outro mundo. No lago Abraão, no Canadá, é possível ver círculos congelados que são formados pelo gás metano liberados por plantas e animais mortos que caem nas águas.

Apesar de sua beleza, essas bolhas são muito perigosas. Isso porque quando o gás que se encontra preso nas bolhas sai com o descongelamento do lago, o local se torna extremamente propenso a explosões com o menor dos palitos de fósforo.

O gás metano, preso no rio é altamente inflamável, portando se você visitar esse local, não leve nada que possa soltar faíscas no gelo.





FONTE: Mais Curiosidades