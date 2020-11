Estrada de Ferro transportará eleitores no dia que completa 106 anos

Inaugurada em 15 de novembro de 1914, a Estrada de Ferro Campos do Jordão irá operar trem em Pindamonhangaba excepcionalmente neste domingo

Neste domingo (15), data em que a Estrada de Ferro Campos do Jordão (EFCJ) completa 106 anos, a ferrovia irá operar seu Trem de Subúrbio excepcionalmente para atender moradores da zona rural, em Pindamonhangaba, por conta da eleição municipal. O trem vai funcionar nos mesmos horários e trechos que opera durante a semana.

Pindamonhangaba

No trecho entre o centro e o bairro Bom Sucesso, saídas às 9h e 13h30 e retorno da estação Expedicionária às 9h35 e 14h05. No trecho entre o centro e o bairro Piracuama, saídas às 6h30, 11h30 e 16h15 e retorno da estação Piracuama às 7h30, 12h30 e 17h10. O valor do bilhete é de R$ 3,10 e pode ser adquirido no próprio trem. São realizados embarque e desembarque nos pontos de parada do trajeto e as saídas são realizadas da estação Pindamonhangaba, localizada na rua Martin Cabral, 87, Centro, Pindamonhangaba.

Trem de Subúrbio em frente à estação Expedicionária, em Pindamonhangaba-Foto: Divulgação

Estrada de Ferro Campos do Jordão

Mais informações no site www.efcj.sp.gov.br ou pelo telefone (12) 3644-7409.

Trem movido a gasolina na estação Abernéssia, em Campos do Jordão, na década de 1920-Foto: Divulgação

Ferrovia surgiu como via para tratamento de epidemia da época – Inaugurada em 15 de novembro de 1914, a Estrada de Ferro Campos do Jordão nasceu da busca de um melhor tratamento para a tuberculose, doença que causou epidemias no país principalmente no século XIX e início do século XX. Diferente da maioria das ferrovias, criadas com objetivos comerciais ou de expansão territorial. Da mesma forma que vemos na pandemia atual diversos profissionais pesquisando um melhor tratamento para a Covid-19, na década de 1910 cientistas viam no clima de Campos do Jordão qualidades terapêuticas que favoreciam a recuperação de pessoas que sofriam com a tuberculose e outras doenças pulmonares. A ferrovia, ligando Pindamonhangaba a Campos do Jordão, foi idealizada pelos médicos sanitaristas Emílio Ribas e Vitor Godinho e sua construção iniciou em 1912. Antes, a travessia do Vale do Paraíba para o alto da Serra da Mantiqueira era realizada a pé ou sobre animais através de estradas precárias, praticamente como trilhas. A inauguração da via férrea proporcionou transporte para esses enfermos de forma mais rápida e confortável, além de favorecer o desenvolvimento das localidades no seu entorno, com transporte de cargas e de outros passageiros.