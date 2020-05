Estátua de Ayrton Senna, em Copacabana, ganha máscara em ação de conscientização contra Covid-19

A ação é da agência online de viagens Hurb, responsável pela colocação da estátua. Monumento recebeu acessório para lembrar a importância da proteção contra a doença

A estátua do tricampeão de Fórmula 1, no Calçadão de Copacabana, na Zona Sul, entrou para o time daqueles que destacam a importância do item na luta contra o coronavírus. A ação é da agência online de viagens Hurb, responsável pela colocação da estátua de 330 quilos de bronze e com 1,76 metro na praia em dezembro do ano passado. A obra é do artista Mário Pitanguy.

— No atual cenário que estamos vivendo, é preciso mobilizar cada vez mais pessoas para a necessidade da proteção. E por que não proteger um ídolo de várias gerações como forma de incentivar e de estimular que cada vez mais pessoas façam uso das máscaras? — ressalta o cofundador e diretor comercial da empresa, Antônio Gomes.

O Hurb na luta contra o Covid

Dentro de casa, a empresa mobilizou seus funcionários e engajou seus milhares de viajantes na luta com a pandemia. Diversas ações empreendidas pelos gestores e fundadores da empresa, vem ajudando muitas pessoas durante esse momento difícil. Seja através de dicas de como manter uma rotina saudável durante o período de isolamento social, até ações sociais com impacto em comunidades e pessoas em situação mais vulnerável.

O vice-presidente e diretor comercial do Hurb, Antonio Gomes, lançou de forma voluntária uma campanha para ajudar mais estabelecimentos ligados ao turismo através de uma vaquinha virtual . O dinheiro arrecadado foi usado para ajudar empresas e profissionais a não fecharem as portas por conta da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. Além disso, Antônio mobilizou grande parte do trade turístico, como donos de hotéis e pousadas próximas ao Rio de Janeiro, com doações de material de limpeza e higiene pessoal. Para as duas campanhas, o vice presidente utilizou as redes sociais da empresa, que detém o posto de mais engajadas no Brasil, para mobilizar mais e mais pessoas a contribuírem.