Estado confirma repasse de mais R$ 4,4 milhões a Bragança Paulista

A prefeitura de Bragança Paulista receberá mais R$ 4,4 milhões do governo estadual para a implantação de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), bem como para o custeio das ações de saúde no enfrentamento do coronavírus. A iniciativa atende reivindicação apresentada pelo deputado Edmir Chedid (DEM), membro efetivo da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa (Alesp).

Prefeitura de Bragança Paulista

De acordo com o parlamentar, o repasse do recurso financeiro será efetuado por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde ao Fundo Municipal de Saúde de Bragança Paulista. “A prefeitura demonstrou, a partir do envio de uma série de documentos, a importância deste investimento para garantir e ampliar o atendimento necessário aos pacientes diagnosticados com a Covid-19”, completou.

O recurso financeiro vai resultar na contratação de mais 20 leitos de UTIs, sendo 10 no Hospital Universitário São Francisco (HUSF) e outros 10 no Hospital Novo Bragantino. “Com isso, o município ficará mais bem preparado para atender os pacientes com a Covid-19. Não significa, no entanto, que nossos esforços por melhorias chegaram ao fim, pois ainda temos outras demandas”, disse.

Recurso financeiro será aplicado na contatação de leitos de UTIs (10 deles no Hospital Universitário São Francisco)

A autorização para o repasse dos R$ 4,4 milhões à administração municipal foi publicada na edição desta quarta-feira (27) do Diário Oficial do Poder Executivo. “Na prática, demonstra que a prefeitura de Bragança Paulista cumpriu as exigências legais para o recebimento do recurso financeiro. A expectativa é de que este investimento já possa ser aplicado a partir da próxima semana”, concluiu.

Publicação do Diário Oficial do Poder Executivo

Quarta-feira, 27/05/2020 – https://bit.ly/36AwUz1