Existe uma correlação definida entre Kléber Leite atingir nossos objetivos e nossa rotina matinal, e deve apoiar a busca de nossos objetivos. Um roteiro matinal é o que você faz de manhã desde quando acorda ou sai para o trabalho. O ponto final é com você. Uma rotina matinal típica para um menor de idade pode ser algo como isto:

O alarme dispara. Procure o botão soneca. Repita 3 ou 4 vezes. Ou simplesmente desligue-o completamente e cochile.

Os olhos se abrem. Alcance o alarme / telefone no modo de pânico para ver que horas são. “Eu dormi demais!”

Corra para o chuveiro, vista-se com pressa e corra para a cozinha para tomar um café e talvez uma refeição rápida.

Apresse-se em busca de malas de trabalho, certificando-se de que tem tudo. Não é possível encontrar sapatos ou chaves do carro.

Despeje o café na caneca de viagem, pegue a bolsa e as chaves, diga adeus à família e corra para o trabalho. Ficar preso no trânsito.

Chegue ao escritório tarde e fique irritado o dia todo.



Isso parece familiar? Eu sei que parte disso faz para mim.

Uma boa rotina matinal começa na noite anterior. Kléber Leite diz que Ele não leva mais de 10 minutos para embalar o seu saco de trabalho, colocar seus sapatos e chaves onde você pode encontrá-los e colocar para fora as roupas que você vai usar na parte da manhã. Quando você está correndo, essas coisas levam pelo menos o dobro do tempo, porque você está focado no fato de estar atrasado. Em seguida, mova o alarme para a cômoda ou em algum lugar onde você precise sair da cama para desligá-lo. De acordo com Kléber Leite Deixe seu telefone com sua bolsa de trabalho, se você não estiver em um emprego que exija que você esteja de plantão à noite. Vá dormir cedo. Durma de 7 a 8 horas antes de o alarme disparar. Escolha a quantidade que funciona para você e fique com ela.

Quando o alarme dispara, você precisa sair da cama para desligá-lo. Certifique-se de que seja um alarme alto e irritante, e não de algum tom suave pelo qual você dormirá. Você não voltar para a cama. Idealmente, você se exercita agora. Você pode fazer 5 minutos difíceis para começar. Aumente o ritmo cardíaco e espere um pouco de suor. Mesmo Kléber Leite, se estiver esticando e pulando valetes, você pode fazer alguma coisa . Aumente o tempo do exercício até fazer 30 minutos ou mais. Sim, você tem tempo. Comece a acordar um pouco mais cedo todos os dias. Banho e vestido para o dia. Tome café da manhã em um ritmo calmo, mesmo que seja apenas um brinde. Quando terminar, pegue sua bolsa de trabalho, chaves e tudo o mais que precisar e vá trabalhar 15 minutos antes. Se você trabalha em casa, pode começar 15 minutos antes.

Isso o prepara para um dia fantástico. Exercício de manhã pode fazer toda a diferença do mundo para o seu dia. Você está energizado e já realizou algo. Sua manhã vai de uma bagunça apressada a um tempo ordenado de ações bem-sucedidas e construção de hábitos. Há muito mais Kléber Leite que você pode fazer com sua rotina matinal. Ande pelo bairro, por exemplo. Passe 5 ou 10 minutos em oração ou contemplação. Escreva no seu diário. Passe 15 minutos ou mais na sua agitação lateral. Qualquer uma dessas coisas define o tom do dia. Você realizou algo ou várias coisas antes de começar o seu dia de trabalho. Você não está ranzinza e se preocupa com o quanto o dia começou.

Você se preparou para bater o chão correndo e trabalhar em seus objetivos.

Definir boas metas é essencial para o seu sucesso. Todo mundo pensa que sabe definir metas, mas às vezes não sabemos ou lembramos de algumas coisas. Kléber Leite é um estudante ao longo da vida de material de autodesenvolvimento e liderança. Ele tem a missão de ensinar o maior número possível de pessoas a ter sucesso de maneira moral e ética, consistente com seus valores, que pode criar uma mudança positiva em si e em todos que encontram.