Esportes electrónicos e jogos de azar: um novo mundo

O que são os eSports?

Esta é uma pergunta recorrente nos últimos anos no mundo do entretenimento atual e que mobiliza largamente um público jovem. “Esportes electrónicos” é talvez a tradução mais correcta, uma forma moderna de esporte, em que a virtualidade não impede o fanatismo dos adeptos. Os estádios cheios de adeptos que apoiam uma pessoa que joga num computador são hoje comuns, um cenário improvável há alguns anos, mas hoje pura realidade.

Com isto, as apostas ao vivo são também uma das atracções mais populares para os fãs dos eSports. Da mesma forma que se pode fazer apostas em campeonatos de futebol online, a variedade de jogos e eventos disponíveis para apostar é enorme, desde títulos clássicos como Counter Strike e League of Legends a torneios de jogos de nicho. Esta gama de possibilidades significa que existe algo para todos.

CS:GO

CS:GO é o jogo de computador Counter Strike: Global Offensive, que pertence ao género de jogos de tiro tácticos online. Duas equipas com cinco jogadores cada competem entre si. Existem diferentes mapas e cenários.

Um dos cenários mais populares envolve a desativação de uma bomba: a equipa A tem de desativar a bomba no tempo determinado, enquanto a equipa B tem de defender a bomba. Se a equipa A conseguir desativar a bomba, marca um ponto. Se a desativação falhar, a equipa B marca um ponto. Após um determinado período de tempo, as equipas trocam de papéis.

League of Legends

League of Legends, ou mais conhecido por LoL, pertence ao género de jogo gratuito Multiplayer Online Battle Arena (MOBA). League of Legends é um jogo de estratégia em tempo real em que duas equipas competem entre si num mapa que se assemelha a uma arena e tentam conquistar a base do adversário.

O mapa é dividido em duas metades, de modo a que cada equipa tenha um território com um edifício principal. O objetivo do jogo é conquistar o edifício principal do adversário.

Dota 2

Dota 2 é um MOBA desenvolvido pela Valve, um jogo de estratégia em tempo real. O Dota 2 e o League of Legends são muito semelhantes na sua mecânica de jogo. Também no Dota 2 é necessário dominar a base do adversário num mapa. Devido às capacidades dos heróis, as personagens jogáveis, o Dota 2 é muito mais tático e menos centrado na sua própria personagem. Por exemplo, os mais de cem heróis diferem no seu tipo de ataque, como o combate corpo a corpo ou a longa distância.

No mundo dos esportes electrónicos, que tem tanto de novo como de original, pode haver várias inovações no futuro próximo. O advento do metaverso permite um número infinito de cenários onde os jogadores – e porque não os espectadores – são apresentados a experiências imersivas, ao estilo da série Black Mirror, enquanto fazem apostas com base no que vêem. O futuro dirá o que será.