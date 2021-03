Espetáculo do Vale do Paraíba segue até 8 de abril no YouTube

Urrou é inspirado no culto ao Boi Ápis e no Bumba Meu Boi

Até o dia 08 de abril acontece gratuitamente no YouTube a apresentação do espetáculo “Urrou”, um solo de Dança Contemporânea de Pindamonhangaba, premiado em todo o país e protagonizado pela experiente Mônica Alvarenga.

Corporificando o arquétipo da figura mitológica e totêmica do Boi, “Urrou” é um manifesto ritualístico poético e político que metaforiza o reencontro com o corpo, cultura e ancestralidade. Mônica personifica o Boi representando os conflitos que surgem do solitário papel de nossa raça. O público vê, refletido no espelho da tragicomédia, um personagem que luta.

“Urrou” mergulha numa dramaturgia corporal híbrida produzida na sala de ensaio a partir de estudos dos Fatores de Movimento desenvolvidos por Rudolf Von Laban. Pesquisas cênicas com múltiplos estímulos físicos oriundos das danças Bumba Meu Boi, Terecô, Butoh e Dervixes também fazem parte da concepção do espetáculo.

Com mais de 20 prêmios em festivais de todo o país e apresentações em Córdoba, Argentina, “Urrou” vai além do espetáculo e oferece ao público gratuitamente oficinas e encontros que visam o compartilhamento de conhecimentos de técnicas contemporâneas de dança, circulação de um espetáculo, formação de plateias e conexões com mestres da cultura popular brasileira. Todo o projeto acontecerá virtualmente com links que serão disponibilizados em plataformas como Instagram, Facebook e YouTube. As inscrições para os encontros já estão abertas.

Urrou

Até 08 de abril no YouTube

Canal YouTube: Espetáculo Urrou

Direção: Ederson Cleiton

Criação coreográfica e Intérprete: Mônica Alvarenga

Iluminação: Ederson Cleiton

Trilha sonora: Mônica Alvarenga e Escola Satori de Música

Cenário: Ederson Cleiton

Maquiagem: Mônica Alvarenga

Figurino: Tainara Dutra

Operador de som e luz: Ederson Cleiton

Técnico: Ederson Cleiton

Produção: Mônica Alvarenga