Especial “Mais que Humanos” traz heróis de outra dimensão para as telas da AMC

Um futuro distópico toma conta da tela da AMC a partir de quinta-feira (21) às 21h. Grandes filmes como “Resident Evil 3: A Extinção” e “Anjos da Noite: O Despertar”, onde zumbis e vampiros são parte do elenco, fazem parte desse especial que também contará com filmes futurísticos como “O Agente do Futuro” com o indicado ao Oscar de Melhor Ator este ano, Antonio Banderas (“A Máscara de Zorro”), e o remake de sucesso de “RoboCop” com Joel Kinnaman (“Altered Carbon”).

Confira a programação completa:

21 de maio

Anjos da Noite: O Despertar – 21h

Após acordar de um coma induzido que durou 10 anos, a vampira Selene (Kate Beckinsale – “Click”) tenta se acostumar a esse novo mundo que encontrou. Em meio a tanta novidade, ela descobre que tem uma poderosa filha metade lobisomem, metade vampira. Agora a missão de Selene é defender a menina de um grupo de assassinos de lobisomens.

O Justiceiro: Em Zona de Guerra – 22h30

Frank Castle (Ray Stevenson – “Thor”), o Justiceiro, luta diariamente para acabar com os chefões do crime que infestam sua cidade. Após um embate com o poderoso e cruel Billy Russoti (Dominic West – “300”) que acabou desfigurando seu rosto, Russoti muda de identidade e passa a atender pelo nome de Jigsaw quandp inicia uma jornada por vingança contra quem destruiu sua aparência.

22 de maio

Padre – 21h

No mundo devastado por uma guerra de séculos entre humanos e vampiros, permanecem os resquícios dessa violência. O Padre (Paul Bettany – “Vingadores: Ultimato”) é um guerreiro lendário que participou da guerra contra os vampiros, mas que atualmente vive no anonimato, em uma das cidades controladas pela igreja. Ele se vê obrigado a voltar à ativa quando Lucy Pace (Lily Collins – “Simplesmente Acontece”) é sequestrada por um grupo de vampiros liderado por Black Hat (Karl Urban – “Star Trek: Sem Fronteiras”). Contrariando as ordens da Igreja, que afirma aos humanos não haver ataques vampíricos, o padre embarca em uma jornada para o resgate da menina ao lado do xerife Hicks (Cam Gigandet – “A Mentira”) e de Priestess (Maggie Q – “Nikita”), uma integrante da legião de matadores de vampiros. Porém sua determinação soa como um afronto à Igreja, que recruta outros padres para tentar trazê-lo de volta, vivo ou morto.

Resident Evil 3: A Extinção – sessão dupla: 22h30 e 00h20

Após o T-Vírus, criado pela Umbrella Corporation, ser liberado pelo mundo, toda população se transformou em zumbis que se alimentam de carne humana. Após o mundo ser tomado por mortos-vivos e estar um completo caos, Alice (Milla Jovovich – “Hellboy”), que fora capturada pela Umbrella, onde foi submetida a um teste que alterou sua configuração genética, agora sofre constantes transformações e evoluções desconhecidas em seu corpo. Juntamente com Carlos Olivera (Oded Fehr – “A Múmia”), L.J. (Mike Epps – “O Bom Filho a Casa Torna”), e as sobreviventes K-Mart (Spencer Locke – “Mindhack”) e Betty (Ashanti – “Todas Contra John”), ela decide fugir para o Alasca, onde acredita que não há zumbis. Para chegar ao seu destino, eles são obrigados a atravessar o deserto de Nevada. O grupo é acompanhado pelo Dr. Isaacs (Iain Glen – “A Dama de Ferro”), que está num complexo laboratorial subterrâneo da Umbrella Corporation, escondido sob uma torre de rádio abandonada em Nevada. Além de se unirem para tentar chegar em segurança no Alasca, o grupo também luta contra a Umbrella para impedir que o vírus contamine todo o mundo.

23 de maio

Padre – 18h10

RoboCop – sessão dupla: 20h15 e 22h30

No ano de 2028, em um futuro não muito distante, drones não tripulados e robôs são usados em guerras dos Estados Unidos, lhes garantindo a vitória. Porém, a segurança interna das cidades do país não pode ser feita por esses androides, mas a empresa OmniCorp, criadora das máquinas pretende reverter essa situação. A maioria dos cidadãos alegam que não se sentiriam seguros em ter uma máquina combatendo o crime. Visando conquistar a população, o dono da companhia Raymond Sellars (Michael Keaton – “Spotlight: Segredos Revelados”) decide criar um robô que tenha consciência humana e a cobaia perfeita aparece quando Alex Murphy (Joel Kinnaman – “Protegendo o Inimigo”), um bom policial e um marido presente, sofre um atentado, deixando-o entre a vida e a morte.

24 de maio

Agente do Futuro – 20h30

Em 2060, Jacq Vaucan (Antonio Banderas – “A Pele que Habito”), um agente de seguro da Robotic Corporation, investiga casos sobre manipulação de robôs. Em uma visita de rotina, ele faz descobertas grandiosas e acaba tendo que desvendar um mistério complexo que trará consequências profundas para o futuro da humanidade.

Kick-Ass 2 – 22h30

Apesar de insano, o ato de Dave Lizewski (Aaron Taylor-Johnson – “Kingsman: O Grande Jogo”) em se vestir como o super-herói Kick-Ass e ir para as ruas combater o crime, mesmo sem ter nenhum tipo de superpoder, serviu de inspiração para dezenas de pessoas, que decidiram fazer o mesmo. Sua fiel amiga Mindy Macready (Chloë Grace Moretz – “A 5ª Onda”) também almeja seguir como a super-heroína Hit-Girl, mas o sargento Marcus Williams (Morris Chestnut – “’Treinando o Papai”), que prometeu ao pai de Mindy que cuidaria dela em sua ausência, a aconselha a abandonar a ideia, pois não quer que ela leve uma vida perigosa. Assim, Mindy é obrigada viver como uma garota de sua idade, deixando de lado os atos heróicos, por mais que Dave insista para que ela faça o contrário, pois ele se sente muito solitário nessa carreira heróica. Entretanto, tudo muda quando Dave conhece o Coronel Estrelas e Listras (Jim Carrey – “O Show de Truman”), um ex-integrante da máfia que está reunindo um grupo de super-heróis sem poderes para combater o crime. Paralelamente, Chris D’Amico (Christopher Mintz-Plasse – “Vizinhos”) planeja sua vingança contra Kick-Ass.

O canal AMC está disponível no Brasil pela Claro e Net (145 SD/ 645 HD), SKY (114 SD/ 514 HD) e Nossa TV (41).

Para mais informações visite:

Site – amctv.com.br / Twitter – Twitter.com/amctv_BR

Facebook – Facebook.com/AMCTVBR / Instagram – @amctvbrasil

