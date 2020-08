ESPANHA …PODE SER O FUTURO DO TREINADOR …ATUALMENTE NA CHINA

A equipe do Jornal Joseense vem acompanhando o desempenho do Experiente Treinador Paulo de Freitas, conhecido na Ásia como ” Coach Paulo “ desde 2019 , fazendo um trabalho de excelência e de muito profissionalismo . Fizemos contato com o treinador ,mas sem êxito, e conseguimos por intermédio da assessoria do treinador o contato do Empresário Mazinho Oliveira da Empresa Academia Safira Esportes situada em Madri e nos falou um pouco da tentativa de levar o treinador para o Futebol Espanhol .

” MAZINHO OLIVEIRA “

Mazinho Oliveira é um prazer estar falando com vocês do Jornal Joseense , sobre o Paulo , eu o conheço há muitos anos , sempre manteve uma conduta ética e responsável no Futebol. Foi um grande jogador , atuou na Seleção Brasileira , e se preparou muito para se tornar um ótimo treinador, hoje com Licença A na CBF , com vários cursos preparativos , Paulo é estudioso , preparado e competente para assumir qualquer equipe na Europa , tem uma coisa que guardo comigo dele , sempre diz , Mazinho tenho ” FOME DE VENCER ” (risos ) e hoje algumas equipes já se mostraram interessadas. Nossa empresa “SAFIRA ESPORTES “ há anos na Espanha vem trabalhando com grandes nomes e procuramos profissionais qualificados e com ética, pois temos muita transparência nos negócios.

JJ Mazinho a negociação pode acontecer em breve?

Olha, o Paulo já me explicou que tem um contrato assinado 2020 -2021 em vigência, ainda não fizemos contato com a empresa responsável, mas isso ocorrerá assim que o clube der o aval de busca do treinador.

“SAFIRA ESPORTES “

JJ Qual clube Mazinho ?

A pedido dos dirigentes não posso informá -los. Estamos empenhados para que isto ocorra e não quero que nada atrapalhe nas negociações. O que posso dizer é que a nossa empresa SAFIRA tem muita confiança no treinador e quero vê-lo numa grande equipe.

Bem Mazinho Oliveira o Jornal Joseense agradece sua cordialidade em nos atender e torcemos para o sucesso de ambos.

Eu que agradeço.



Reportagem : Jornal Joseense/Madri