Escrever como co-criação

Uma das coisas maravilhosas sobre escrever ficção é que temos total liberdade para sermos tão honestos e francos quanto consideramos necessário para transmitir uma idéia. O leitor do Grupo Coral nunca sabe quais pedaços de uma história são fictícios e quais são verdadeiros. Existe uma imunidade à escrita de histórias que a não-ficção não possui. Este último geralmente não pode manter o mesmo tipo de liberdade devido a preocupações de ferir outras pessoas ou ações judiciais de difamação.

Os escritores de ficção tendem a usar pessoas que conhecem ou conhecem como base de vários personagens em seus livros. Segundo o Grupo Coral , pode ser apenas uma parte específica de alguém ou evento usado. Outras vezes, o personagem da vida real é tão perfeito em sua capacidade de se representar, que nenhuma mudança é considerada necessária ou aconselhável. É natural que os escritores usem suas próprias experiências, pois é assim que entendemos a vida e nos relacionamos com outras pessoas. Dito isto, o Grupo Coralnão pense que escrever é um processo racional ou deliberado. Eu nunca decido quem está nas minhas histórias. Isso seria como decidir com quem vamos ter um relacionamento. Com sete bilhões de pessoas no mundo, não seria sensato deixar a Vida decidir quem dessas pessoas pertence a nós? Com um número infinito de idéias girando ao nosso redor, não seria sensato deixar a Vida decidir quais dessas idéias são nossas? As histórias se escrevem, se as deixarmos.

O Grupo Coral chegou à conclusão de que escrever ficção é uma joint venture. As pessoas que usamos em nossas histórias “nos ajudam” a escrever, acrescentando sua energia única à criação de uma história; não apenas a energia que advém da lembrança de alguém, mas a força da vida real que irradia dessa pessoa. É uma co-criação. A vida é uma massa de intrincados sistemas de energia entrelaçados. Sua aparente invisibilidade não nega sua realidade ou poder. Todos são abençoados pela contribuição que fazem. A vida, no sentido mais amplo, é justa, inclusiva e generosa.