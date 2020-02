Escolas joseenses se adaptam às exigências da Base Nacional Comum Curricular

Mudanças como carga horária, ensino EAD e adequação de livros exigidos pelo MEC, já começaram a ser cobradas dos alunos da cidade

Instituições de ensino de São José dos Campos já começaram a alinhar a proposta pedagógica ao que a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) exige. As mudanças são obrigatórias para todas as escolas do Brasil, a partir deste ano para o Ensino Fundamental e a partir de 2021 para o Ensino Médio.

Entre as principais mudanças estão a adequação dos livros e planos de aula, 20% de ensino à distância pela internet e ampliação da carga horária dos estudantes de 800 horas para 1.000 horas.

Foto: Divulgação

Foto:Divulgação

Colégio Inspire

O Colégio Inspire já se antecipou às novas exigências do MEC e tem implantado as novas metodologias com os alunos, entre elas oficinas e disciplinas eletivas que abrangem as 5 áreas do conhecimento, para oportunizar aos alunos a construção de seu projeto de vida e maior segurança na escolha da profissão.

“Vamos trabalhar com os alunos oficinas como: audiovisual, jornal e rádio, PPU (Projeto Pré-Universitário) e gastronomia, além de arenas de debates com diferentes profissionais. A ideia é proporcionar aos alunos contato com profissões diversas para que ele tenha certeza a carreira que vai seguir quando for para a universidade”, contou a diretora pedagógica do Colégio Inspire, Magnólia Lobo.

Principais mudanças exigidas pela BNCC

As novas diretrizes para a educação, alteram os valores e os objetivos do currículo escolar. O MEC definiu 10 competência gerais que devem ser ensinadas em sala de aula, são elas:

– Conhecimento;

– Pensamento científico, crítico e criativo;

– Repertório cultural;

– Comunicação;

– Argumentação;

– Cultura digital;

– Autogestão;

– Autoconhecimento e autocuidado;

– Empatia e cooperação;

– Autonomia e responsabilidade.