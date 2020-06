Escola de São José dos Campos fecha parceria com cursinho pré-vestibular da Unesp

A Escola Estadual Ana Cândida, em São José dos Campos, fechou uma parceria com a Universidade Estadual Paulista (Unesp) para atender os alunos do Ensino Médio da unidade nesta fase tão importante pré-vestibular, por meio do projeto “Portas para a Universidade”.

“Portas para a Universidade”

De acordo com o diretor, Taciano Gonçalves, a iniciativa surgiu como alternativa ao cursinho já existente do Centro de Mídias de SP, sendo mais uma opção de estudos. O gestor explica como o estudante será assistido virtualmente.

“No cursinho, os estudantes têm aulas tanto ao vivo quanto gravadas, via plataforma Google Classroom. Os professores mandam as atividades e os alunos recebem as devolutivas. A ideia é oferecer um reforço aos estudantes do ensino médio além do que já é ofertado pela Secretaria da Educação, com cronograma de aulas de segunda a sexta-feira e que possam ser conciliados com os da rede”, salienta.

A ideia, segundo o diretor, é a de ampliar este cursinho para mais escolas e atingir o maior número de alunos. “Para nós, como escola pública, a parceria é muito importante, já que potencializa a formação integral dos nossos alunos, preparando-os para o mercado de trabalho. Para a universidade, é importante porque potencializa o triângulo da pesquisa, da extensão e do ensino”, ressalta.

Escola Estadual Ana Cândida

Não há limite de vagas e os estudantes do Ensino Médio da Escola Estadual Ana Cândida podem fazer a inscrição por um formulário virtual: https://bit.ly/formuarioprevest.

Imagem de tookapic por Pixabay