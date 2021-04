Escola de São José dos Campos cria podcast pedagógico para compartilhar informações entre professores e equipe gestora

Escola Estadual Ana Cândida de Barros Molina utiliza o formato de comunicação para atingir igualmente os docentes em trabalho presencial e os em teletrabalho



Com a volta gradativa das aulas presencias, as escolas estaduais de São Paulo têm o desafio de manter uma comunicação clara para alunos e professores que estão presencialmente nas unidades e os que ainda estudam e atuam de forma remota. Pensando nesta situação, a Escola Estadual Ana Cândida de Barros Molina, em São José dos Campos, criou o Podcast Pedagógico Ana Cândida.



A ideia do Podcast é criar um formato de comunicação que atenda igualmente os docentes em trabalho presencial e os que estão em teletrabalho, a fim de que todos estejam a par das informações e adequações necessárias ao momento.



“O podcast é subsidiado pelo Briefing Pedagógico, feito pelo grupo que está presencialmente na escola, haja vista que há um rodízio de professores. Além dos alinhamentos e melhorias, o Podcast tem apresentado um papel fundamental na motivação do grupo. Hoje, todos professores da escola, cerca de 60, acompanham diariamente o Podcast Pedagógico, pelo celular ou pelo Classroom. Em devolutiva sobre o projeto, uma professora afirmou que fica muito feliz e motivada a cada episódio”, explicou o diretor da unidade, Taciano Gonçalves.



O Podcast Pedagógico Ana Cândida é enviado via Whatsapp, no grupo dos professores da escola e permanece disponível no Google Classroom dos docentes.



Os alunos da unidade também reinventaram sua forma de comunicação. Com incentivo dos professores, os estudantes fizeram vídeos no início do bimestre com informações sobre prazo para entrega de atividades e outros temas importantes, para que todos sigam motivados pela educação, mesmo em tempos tão difíceis.

