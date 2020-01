Escola aprova 40 alunos em seis universidades de Ribeirão Preto

O Colégio Marista Ribeirão Preto (SP) já comemora os primeiros resultados de processos seletivos para 2020. Ao todo, foram 40 alunos aprovados em mais de 30 cursos de seis universidades diferentes: Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual Paulista, Universidade de Ribeirão Preto, Barão de Mauá, Mora Lacerda e Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). É que 18 estudantes passaram em mais de um processo seletivo.

Colégio Marista Ribeirão Preto

Para a segunda fase da Fuvest, que permite o ingresso na USP, 13 estudantes farão as provas nos dias 5 e 6 de janeiro. Eles estão concorrendo a vagas para os cursos de Psicologia, Medicina, Ciências Biomédicas, Agronomia, Enfermagem, Educação Física, Terapia Ocupacional, Letras e Fisioterapia. Um dos alunos ainda cursa o 2º ano do Ensino Médio.

Já para a Universidade Estadual Paulista, os jovens conseguiram ser aprovados em 14 cursos superiores para o próximo ano. E para a Unicamp, foram dois: Economia e Engenharia da Computação. Já para a Universidade de Ribeirão Preto, as aprovações foram para Medicina, Direito, Publicidade e Propaganda, Educação Física e Ciências da Computação.

O diretor do colégio, Rodrigo da Silva Borgheti, comemora as aprovações. “Estamos muito felizes com os bons resultados, especialmente com o Thomas, que ainda nem cursou o terceirão e já foi aprovado para fazer a segunda fase da Fuvest. Incentivamos sempre nossos alunos a enfrentarem desafios e serem protagonistas de suas histórias, pois acreditamos que assim terão uma formação integral e humana”, disse o diretor.

Rede Marista de Colégios

O Colégio Marista Ribeirão Preto integra a Rede Marista de Colégios (RMC), presente no Distrito Federal, Goiás, Paraná, Santa Catarina e São Paulo com 18 unidades. Nelas, os mais de 25 mil alunos recebem formação integral, composta pela tradição dos valores Maristas e pela excelência acadêmica alinhada ao mercado. Por meio de propostas pedagógicas diferenciadas, crianças e jovens desenvolvem conhecimento, pensamento crítico, autonomia e se tornam mais preparados para viver em uma sociedade em constante transformação. Saiba mais em www.colegiosmaristas.com.br.