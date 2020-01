Escalação completa! Ronaldinho Gaúcho será embaixador de camarote junto com rainhas de bateria

Apaixonado pelos desfiles das escolas de samba, Ronaldinho Gaúcho estará em bela companhia para curtir o Carnaval deste ano na Sapucaí, onde bate ponto desde os 16 anos. O craque é embaixador do Camarote Mar, nova área VIP do Sambódromo, e terá como companheiras no espaço duas rainhas de bateria: Bianca Monteiro, da Portela, e Raissa Machado, da Viradouro. O trio será responsável por recepcionar o público da área nobre, que deve chegar a 1,2 mil pessoas em cada uma das cinco noites de folia. Ronaldinho é presença certa em todas elas.



“Além do privilégio de convidar todos os meus amigos pra curtir o Carnaval, a Marquês de Sapucaí é um local onde me sinto bem, eu amo o samba. E estar próximo dos meus grandes amigos e dos ídolos do samba são motivos que fazem a vida no Rio valer a pena”, diz o jogador, que gravou com as beldades no estúdio da Muitamídia, no Rio, chamadas comerciais para o camarote.

Rainhas de bateria elogiam o craque

Bianca e Raissa não escondem a empolgação com suas participações no camarote que tem a maior varanda do Sambódromo carioca e falam da parceria com um dos maiores jogadores da história do futebol.

“Considero Pelé o rei da bola e Ronaldinho, o príncipe. Ele passa uma aura muito boa: é simples, humano e nutre um respeito muito grande pelo samba”, elogia a majestade portelense, que também é embaixadora do Mar.

A dona da coroa na Viradouro faz coro:

“Estou muito feliz com o trabalho da minha escola este ano e mais ainda por fazer parte desse projeto com o Ronaldinho e a Bianca. É um grande presente”, vibra Raissa.

Para os interessados em se juntar ao trio no Sambódromo, os ingressos do Camarote Mar custam a partir de R$ 890 e estão disponíveis para venda online. Entre as atrações, Ferrugem, Barão Vermelho e Thiago Martins.



MAIS INFORMAÇÕES DO CAMAROTE MAR:

Duas das maiores paixões do brasileiro — o futebol e o samba — fundamentaram a convocação do time de embaixadores do Camarote Mar, novo espaço VIP da Sapucaí, prestes a abrir suas portas para 1,2 mil foliões em cada uma das cinco noites de desfile do Carnaval 2020. Craque dos gramados, Ronaldinho Gaúcho se junta a Bianca Monteiro, conhecida por bater um bolão como rainha de bateria da Portela, na missão de fazer as honras da casa aos convidados e músicos que irão garantir o alto astral no Setor 6 do Sambódromo desde a Sexta-feira de Carnaval até o Sábado das Campeãs.

Ronaldinho Gaúcho

Aos 39 anos, Ronaldinho sustenta o pique da juventude e o sorriso de quem descobriu o segredo de como curtir plenamente a festa mais popular do país. Com passagens bem-sucedidas pela Seleção Brasileira, Flamengo e grandes times da Europa, o jogador sempre fez questão de, mesmo durante o auge da carreira internacional, retornar à terra natal para ouvir o “esquentar dos tamborins” cariocas. A paixão pelos desfiles cresceu tanto que, ano passado, Ronaldinho brilhou em três escolas de samba diferentes.

A visibilidade aumenta nesta temporada, já que em setembro ele foi nomeado embaixador do turismo pela Embratur e ganhou papel oficial na promoção da imagem do Brasil diante de outros países.

Bianca Monteiro, de 27 anos, também tem potencial para atrair atenções do mundo inteiro. Desde 2017, ela brilha à frente da “Tabajara do Samba”, a bateria portelense, e tem encantado como legítima representante da comunidade de Madureira, na Zona Norte do Rio, onde a agremiação nasceu. Pé-quente, a majestade estreou na azul e branco no ano em que, finalmente, chegou ao fim o jejum de 33 carnavais sem campeonato. Ao se juntar ao time do Camarote Mar, ela promete colaborar com essa mesma sorte e o toque de beleza e simpatia que imprimiu à escola da águia.

Somando quase 51 milhões de seguidores no Instagram, Ronaldinho e Bianca têm papel fundamental na amplificação da mensagem que o Camarote Mar pretende transmitir à cidade e ao país durante o Carnaval.

Ela envolve não só o slogan (“Mais amor ao rio”), como também os cinco pilares que guiam a gestão do local — sustentabilidade, bem-estar, inovação, tecnologia e responsabilidade social. Tudo sem deixar de lado o requinte encontrado nos melhores espaços da Sapucaí e mimos que fazem os VIPs desfrutarem do máximo conforto na Passarela do Samba. O Mar garante ao seu público chapelaria, camarins, SPA, área gourmet, salões de beleza e massagens. E detalhe: o que rolar na pista de desfiles poderá ser assistido no melhor panorama da Avenida, já que o Camarote Mar ostenta a maior varanda da Sapucaí, com 60 metros de comprimento. Os ingressos incluem consumo all-inclusive e meeting point na Zona Sul do Rio.

Além de Ronaldinho e Bianca, o time do Camarote Mar conta ainda com o brilho de Raissa Machado, que reina há sete anos à frente dos ritmistas da Viradouro. A modelo de 36 anos será rainha do espaço VIP.

Ferrugem, Barão Vermelho, Thiago Martins… Paradas de sucesso garantem trilha sonora

Para embalar a curtição no Camarote Mar, a line-up inclui cantores e bandas responsáveis por emplacar sucessivos hits entre as músicas mais ouvidas. Eles se apresentarão nos intervalos entre os desfiles das 27 escolas de samba da Série A e do Grupo Especial.



Na Sexta-Feira de Carnaval, primeiro dia de folia, por exemplo, a atração principal é o Jeito Moleque. Em 22 anos de pagode, a banda acumula sucessos que nunca saem de moda. No Sábado de Carnaval, quem comanda o camarote é Ferrugem. Além de dominar os rankings do Spotify (está nas listas de músicas e de cantores mais ouvidos da década), ele ainda entrou para a história do Rio ao se apresentar para a multidão de três milhões de pessoas no Revéillon de Copacabana, na Zona Sul do Rio, recorde de público do evento.



Também são destaques no palco do Camarote Mar as bandas Barão Vermelho e Sorriso Maroto, que se apresentam respectivamente no Domingo e na Segunda de Carnaval, e o cantor e ator Thiago Martins (o Yuri da novela “Amor de Mãe”, da TV Globo), escalado para encerrar os trabalhos no Sábado das Campeãs.



Além das atrações de peso, o espaço VIP apresenta aos convidados uma série de talentos nas pick-ups. Integram o line-up da pista eletrônica do Camarote Mar a DJ Giordanna Forte, que viajou o Brasil e o mundo em turnê com a cantora Anitta — e teve destaque na apresentação da poderosa no Rock in Rio — e o DJ Will 22, integrante da equipe da cantora Ludmilla, com quem chegou a gravar um feat. Também tocam o DJ e produtor musical La Rock, figurinha carimbada entre os baladeiros de Ibiza, na Espanha, e o projeto Phynos Live, que mistura o beat eletrônico com sax. A programação completa está disponível no site e nas redes sociais do camarote.



O Camarote Mar está entre as áreas nobres com preços mais acessíveis da Sapucaí. Os convites para curtir o espaço estão disponíveis a partir de R$ 890 e podem ser encontrados na Bilheteria Digital. A plataforma aceita parcelamento em até seis vezes sem juros.



Camarote Mar

Informações rápidas:

Camarote Mar — Mais amor ao Rio

Localização: Setor 6 da Marquês de Sapucaí (a maior varanda do Sambódromo)

Ingressos a partir de R$ 890

Serviço all-inclusive, com chapelaria, salões de beleza, massagem e SPA Shows de Jeito Moleque, Ferrugem, Barão Vermelho, Sorriso Maroto e Thiago Martins e DJs famosos

FOTOS: Diego Mendes/Muitamídia